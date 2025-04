Quando inizia il conclave? Oggi la data. Fonti vaticane: forse già il 5 maggio

07:18

Inizio del conclave fra il 5 e il 10 maggio

Conto alla rovescia per l'ingresso dei cardinali in Cappella Sistina per eleggere il successore di Papa Francesco. Domani i cardinali si riuniranno di nuovo nell'Aula del Sinodo in Vaticano per la Congregazione generale. I porporati stanno arrivando a Roma da tutto il mondo per il Conclave che si svolgerà tra il 5 e il 10 maggio, molti di loro si incontreranno per la prima volta.