Concertone Rai Sul palco anche Bocelli

ROMA

"Un grande evento di solidarietà", lo definisce il ministro Gennaro Sangiuliano ringraziando uno a uno gli artisti che hanno detto sì a ‘Italia Loves Romagna’ il concerto di solidarietà in programma sabato prossimo alla Rcf Arena di Reggio Emilia per raccogliere fondi a favore delle popolazioni alluvionate. Un evento, in diretta su Rai Uno alle 20.40, che il ministro non esita a definire "necessario" a cui hanno offerto la propria adesione nelle ultime ore pure Andrea Bocelli, Irama e Rkomi, andando così ad aggiungere i loro nomi a quelli di Ligabue, Zucchero, Gianni Morandi, Elisa e tutto il resto del cast comunicato tre settimane fa quando è scattata la prevendita, arrivata frattanto oltre quota 35 mila biglietti venduti.

La serata vedrà avvicendarsi sul palco per introdurre gli artisti alcuni big del piccolo schermo: Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani. Ieri la presentazione ufficiale al Ministero, alla presenza del sottosegretario alla Cultura con delega alla musica e allo spettacolo dal vivo Gianmarco Mazzi, del direttore dell’intrattenimento Rai di prima serata Marcello Giuseppe Ciannamea, del vicedirettore dell’intrattenimento Rai Claudio Fasulo, del produttore dello spettacolo Ferdinando Salzano. "Nonostante gli 11-12 miliardi di euro di danni causati dal terremoto, l’Emilia l’abbiamo rialzata, rialzeremo pure la Romagna da quelli dell’alluvione", ha assicurato il governatore Bonaccini, sottolineando che tutti i proventi di Italia Loves Romagna andranno a finanziare il recupero del patrimonio culturale. "E se dovessimo mettere risorse aggiuntive, lo faremo", assicura Sangiuliano".

Andrea Spinelli