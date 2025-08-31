Domenica 31 Agosto 2025

Venezia, la Mostra e Gaza

Agnese Pini
Venezia, la Mostra e Gaza
Cronaca
CronacaCrolla traliccio al concerto, Raphael Gualazzi salvo per un soffio. Video immortala la scena a Montecorice (Salerno)
31 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
Crolla traliccio al concerto, Raphael Gualazzi salvo per un soffio. Video immortala la scena a Montecorice (Salerno)

L’esibizione in Cilento interrotta dallo schianto di un’impalcatura per le luci. “Tragedia evitata per un caso fortuito”

Salerno, 31 agosto 2025 – Una questione di centimetri o poco più. Per un soffio Raphael Gualazzi non è stato colpito dalla struttura crollata ieri durante il suo concerto a Montecorice, paesino sulla costa del Cilento, nel Salernitano. L'artista cantava al piano quando l’impalcatura su cui erano montate le luci è venuta giù improvvisamente schiantandosi sul palco. Gualazzi ha interrotto l’esibizione cominciata da poco, alzandosi dalla sedia visibilmente spaventato per mettersi al riparo. Tra il pubblico nelle prime file è stato il fuggi fuggi.

“Solo per un caso fortuito non si è consumata una tragedia”, commenta il deputato campano Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi e Sinistra), che sul suo profilo Facebook pubblica il video del crollo. Uno dei tanti girati da chi era presente. 

Nessuno è fortunatamente rimasto ferito, né tra i musicisti né in platea. Le cause di quanto accaduto sono ancora da accertare, ma tra le ipotesi c'è quella del forte vento. 

Raphael Gualazzi prima di iniziare in concerto a Montecorice
"Non è la prima volta che accadono episodi simili – ricorda Borrelli –  Lo scorso anno, durante uno spettacolo di Gigione, una tavola del palco cedette improvvisamente facendo sprofondare l’artista, che fortunatamente riportò solo ferite lievi”. 

Nel post di citano le “segnalazioni” arrivate a Borrelli in quell’occasione, a proposito della “massiccia presenza di operatori abusivi nel settore degli spettacoli, che drogano il mercato con prezzi stracciati a scapito della qualità e, soprattutto, della sicurezza di artisti e spettatori”.  Il deputato evoca la necessità di “controlli rigorosi e continui, per estirpare gli abusivi dal settore e garantire che chi organizza eventi rispetti regole e standard di sicurezza. Non possiamo aspettare il morto per intervenire”. 

 

