Crolla traliccio al concerto, Raphael Gualazzi salvo per un soffio. Video immortala la scena a Montecorice (Salerno)

Salerno, 31 agosto 2025 – Una questione di centimetri o poco più. Per un soffio Raphael Gualazzi non è stato colpito dalla struttura crollata ieri durante il suo concerto a Montecorice, paesino sulla costa del Cilento, nel Salernitano. L'artista cantava al piano quando l’impalcatura su cui erano montate le luci è venuta giù improvvisamente schiantandosi sul palco. Gualazzi ha interrotto l’esibizione cominciata da poco, alzandosi dalla sedia visibilmente spaventato per mettersi al riparo. Tra il pubblico nelle prime file è stato il fuggi fuggi.

“Solo per un caso fortuito non si è consumata una tragedia”, commenta il deputato campano Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi e Sinistra), che sul suo profilo Facebook pubblica il video del crollo. Uno dei tanti girati da chi era presente.

Nessuno è fortunatamente rimasto ferito, né tra i musicisti né in platea. Le cause di quanto accaduto sono ancora da accertare, ma tra le ipotesi c'è quella del forte vento.

Raphael Gualazzi prima di iniziare in concerto a Montecorice

"Non è la prima volta che accadono episodi simili – ricorda Borrelli – Lo scorso anno, durante uno spettacolo di Gigione, una tavola del palco cedette improvvisamente facendo sprofondare l’artista, che fortunatamente riportò solo ferite lievi”.

Nel post di citano le “segnalazioni” arrivate a Borrelli in quell’occasione, a proposito della “massiccia presenza di operatori abusivi nel settore degli spettacoli, che drogano il mercato con prezzi stracciati a scapito della qualità e, soprattutto, della sicurezza di artisti e spettatori”. Il deputato evoca la necessità di “controlli rigorosi e continui, per estirpare gli abusivi dal settore e garantire che chi organizza eventi rispetti regole e standard di sicurezza. Non possiamo aspettare il morto per intervenire”.