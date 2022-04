Concerto Primo Maggio Roma 2022: cantanti, chi presenta, orario e dove vederlo in tv

Roma, 30 aprile 2022 - Il conto alla rovescia è finito. Il concerto del Primo Maggio edizione 2022 si accende dopo due anni in cui l’evento, causa pandemia, aveva rinunciato alla sua peculiarità aggregativa a favore di performance diffuse in varie location di tutto il Paese, spesso registrate e prive di pubblico o dagli accessi limitati.

Concerto 1 maggio a Roma: le strade chiuse. Ecco le modifiche alla viabilità

Sommario

Si torna a cantare a Roma, in piazza San Giovanni in Laterano. Slogan dell’edizione, non a caso, in considerazione del delicato momento storico, è “Al lavoro per la pace”.

Confermata alla conduzione Ambra Angiolini, risultata positiva qualche giorno fa al Covid e negativa al molecolare di oggi. Ad affiancarla Barbascura X, Francesca Barra e Claudio Santamaria, Giovanna Botteri, Marco Paolini Riccardo Iacona, Stefano Massini e Valerio Lundini. Al ricco bouquet si aggiunge anche Bugo, che presenterà la prima parte della manifestazione promossa da Cgil, Cisl e Uil e organizzata da iCompany.

"Per me è un - dice l'artista alla vigilia- mi sento grato di dare il mio contributo. Farò del mio meglio e cercherò di trasmettere un messaggio e dei valori che sono miei. È un'opportunità. Sono felice di presentare il pomeriggio: i giovani. Loro sono per me grande ispirazione".

Ecco il ricco il cast di cantanti e musicisti che si avvicenderanno sul palco dalle 15 del pomeriggio. Non vi è ancora ufficialità circa la scaletta.

Marco Mengoni; GO_A; Carmen Consoli; Ariete; La Rappresentante di Lista Luchè; Coez; Venerus; Mace ft. Venerus, Colapesce, Gemitaiz, Thiele; Psicologi; Rancore; Mara Sattei; Willie Peyote; Bresh; Tommaso Paradiso; Rkomi; Ornella Vanoni; Rovere; Fabrizio Moro; L'Orchestraccia; Sinkro; Enrico Ruggeri; Deddy e Caffellatte; Clementino; Mobrici; Coma_Cose; Max Pezzali; Fasma; BigMama; Mecna; Le Vibrazioni; Claver Gold; Luca Barbarossa e Extraliscio; Angelina Mango; Hu; Notre Dame de Paris; Mr. Rain; Bandabardò & Cisco; VV; Giorgieness; Mille; MIRA; Gero Riggio.

Concerto Primo Maggio 2022 a Taranto: da Gianni Morandi a Ermal Meta, tutti gli artisti

Per coloro che non potranno essere in Piazza, sarà possibile, come sempre, seguire l’evento in TV. Il concertone sarà trasmesso in diretta, come ogni anno, su Rai3 con orario di inizio fissato per le 15:30 fino alle 19:00, per poi riprendere dalle 20:00 a mezzanotte.

Sul palco sarà Ambra Angiolini a dettare i tempi e RaiPlay metterà a disposizione sulla sua piattaforma tutte le immagini del Concertone in simulcast. Diretta anche per Rai Italia che farà fare il giro del mondo alla musica di Piazza San Giovanni dando la più ampia copertura possibile all'appuntamento. Non mancherà il supporto di Radio2, voce ufficiale del Concerto del Primo Maggio, che racconterà in diretta (anche Visual) tutto ciò che accadrà sul palco e nel backstage di piazza San Giovanni.

Grande anche lo spazio di informazione che i diversi tg della Rai daranno al 'Concertone’ così come quello che Rainews24 gli dedicherà già a partire dalle 14.30 con affacci che si protrarranno fino alla mezzanotte. Tgr Lazio, dal canto suo, si sposterà a Piazza San Giovanni da dove realizzerà l'intero tg delle 14 per poi ritornare con un duplice live nell'edizione delle 19.35. A Radio1 e i suoi Gr il compito di raggiungere con l'informazione i radioascoltatori. Rai Pubblica Utilità sarà presente con i suoi interpreti e traduttori per rendere l'evento accessibile a tutti iniziando dai sottotitoli a pagina 777 di Televideo, per poi proseguire dalle 20 sulla stessa rete con l'audiodescrizione. Sempre alle 20 su RaiPlay inizierà la diretta dallo studio Rai di via Teulada con i performer Lis che interpreteranno le canzoni suonate sul palco e i sottotitoli fino a mezzanotte e mezza. Insomma, la copertura è decisamente assicurata.