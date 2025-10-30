Con il Suv contro l’autobus. Muore il conducente 85enne. Aveva la patente sospesa

Sono le 7.45 e il pullman di Atvo, partito da San Donà di Piave e con a bordo una cinquantina di studenti, si trova lungo via Maggiore, a Piavon, frazione di Oderzo, nel Trevigiano. Dopo una grande curva un Suv invade la corsia opposta. L’autista prova a evitare l’impatto ma i due mezzi terminano la corsa fuori strada. Il bus Atvo finisce nel fossato, e qui il conducente, mantennedo il controllo della situazione, riesce ad aprire la botola del tetto del bus ed evacua i ragazzi. Alla fine sono una ventina a finire all’ospedale, in molti per choc, oltre all’autista, mentre Germano De Luca, che guidava il Suv, muore sul colpo. L’85enne guidava con la patente scaduta.

L’INCIDENTE

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Motta di Livenza e l’elicottero del Suem 118, oltre ai carabinieri e ai vigili. Successivamente l’Azienda Trasporti Veneto Orientale ha inviato sul posto un altro mezzo che ha portato al capolinea di Oderzo gli altri passeggeri. Il conducente del pullman finito nel fossato è un quarantenne residente a San Donà, con 18 anni di servizio. La vittima invece era di Fregona in provincia di Treviso. La licenza di guida era scaduta ad agosto: non era stata rinnovata per mancanza dei requisiti medici. La sospensione della patente era scattata a metà ottobre.

LE CAUSE

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Si pensa che l’anziano abbia invaso la corsia opposta a causa di un malore. Secondo alcune testimonianze la sua auto da qualche chilometro stava procedendo in modo incerto. Sembra quindi esclusa l’ipotesi della distrazione al volante. Il suv Hyundai e il pullman sono stati sequestrati per le indagini. Molti degli studenti erano diretti all’istituto tecnico Sansovino-Obici di Oderzo. La procura di Treviso ha aperto un fascicolo d’indagine con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Nei prossimi giorni verrà dato l’incarico per l’autopsia sul corpo dell’85enne. Dodici studenti sono stati portati al pronto soccorso di Oderzo e cinque a quello di San Donà di Piave. Altri quattro ragazzi sono stati portati dai loro genitori al pronto soccorso di Portogruaro (Venezia). Secondo le aziende territoriali di zona sono stati tutti dimessi nel pomeriggio.

L’AUTISTA

"Pur essendo rimasto contuso, anche se in modo non serio, il nostro autista ha avuto sangue freddo e prontezza, pensando prima di tutto alla incolumità dei ragazzi. È stato dimesso dall’ospedale, così come gli studenti, ma è molto provato per quanto successo", ha fatto sapere il presidente dell’azienda dei trasporti Stefano Cerchier. "Vorrei esprimergli un sincero ringraziamento, ha tentato in ogni modo di evitare il terribile impatto, mettendo successivamente in atto tutte le manovre previste dalla procedura per casi come questo, per mettere in sicurezza tutti i passeggeri. Il nostro pensiero va alla famiglia della persona deceduta ci stringiamo al loro dolore e porgiamo le più sincere condoglianze", ha concluso Cerchier.