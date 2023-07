"Con il presidente contro i rischi delle fake news"

"Ringrazio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per aver posto l’accento sulla professionalità e la deontologia del giornalista in una giornata importante come questa, in cui la riforma dei criteri di sostegno all’informazione primaria esce nella Gazzetta Ufficiale. È proprio perché crediamo profondamente in questi valori – colonne della nostra democrazia – che abbiamo pensato di coadiuvare il lavoro dei direttori e delle redazioni nell’evitare i pericoli di fake news". Sono parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini.

"La velocità di diffusione delle notizie e la difficoltà concreta e quotidiana a fermare quelle false, la crescente tendenza degli attacchi hacker ad inquinare il settore delle news con deep fake e manipolazioni sempre più sofisticate – afferma Barachini – ci ha fatto sentire il dovere di supportare l’informazione primaria che costituisce nella gran parte dei casi la fonte degli altri media. La figura del Garante, scelto dalle stesse agenzie di stampa per rafforzare la difesa in materia di cybersecurity e tutela del diritto d’autore, ci appare uno strumento valido".