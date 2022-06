Comunione in Vaticano per Nancy Pelosi È pro aborto, negli Usa le era stata negata

Nancy Pelosi ha ricevuto la comunione durante una messa presieduta da papa Francesco. A maggio, l’arcivescovo Salvatore Cordileone di San Francisco, l’arcidiocesi natale di Pelosi, aveva vietato al presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti di ricevere la comunione nella Chiesa locale per il suo esplicito sostegno all’aborto.

Pelosi, attualmente a Roma per una vacanza con la famiglia, ha partecipato alla liturgia per la festa di San Pietro e Paolo nella Basilica di San Pietro e ha ricevuto l’Eucaristia.

Non dal Papa in persona, ma da uno dei sacerdoti della Basilica, di cui non si conosce la nazionalità. Cordileone aveva annunciato la sua decisione di impedirle di ricevere

la comunione con una lettera ai fedeli il 20 maggio.