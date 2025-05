Commissari esterni maturità 2025: quando escono i nomi e dove cercarli

Roma, 30 maggio 2025 – Mancano meno di tre settimane all'ora x di centinaia di migliaia di studenti in tutta Italia, quella degli esami di maturità. E a crescere, oltre alle normalissime ansie per questo rito di passaggio, è anche l'attesa per conoscere i nomi dei commissari esterni.

Gli esterni saranno tre per ogni commissione, e saranno docenti delle altrettante materie segnalate a gennaio dal ministero dell'Istruzione e del Merito. I restanti commissari saranno invece interni, ovvero professori con cui i maturandi hanno affrontato l'ultimo anno delle superiori.

Ma quando usciranno i nomi? Si tratta di un dettaglio non irrilevante, poiché potrebbe essere utile, per gli studenti, ricercare qualche informazione sui professori in questione, scoprendo magari gli argomenti più 'papabili' che potranno chiedere all'orale.

L'anno scorso, il ministero dell'Istruzione e del Merito ha rivelato i nomi il 5 giugno, una data relativamente tarda rispetto agli anni precedenti. Nel 2019, la lista fu pubblicata molto prima, addirittura il 26 maggio. Non ci sono informazioni relative a quando verranno annunciati i commissari esterni, ma si presuppone debba avvenire la prossima settimana, indicativamente tra il 3 e il 6 giugno.

Quando la lista verrà resa nota, i maturandi potranno cercare i nomi dei loro commissari esterni sul sito del ministero, a questo link.

Come da diversi anni a questa parte, le prove dell'esame di maturità 2025 saranno tre: due scritti e un orale. La prima prova scritta, quella di italiano, inaugurerà gli esami mercoledì 18 giugno alle 8.30. La seconda, che verterà sulla prova di indirizzo, avrà inizio alle 8.30 di giovedì 18 giugno. Seguiranno poi, con tempistiche stabilite dalle singole commissioni, gli orali. Non esiste una data di fine stabilita per la maturità, ma entro le prime due settimane di luglio tutti gli studenti dovrebbero conoscere gli esiti degli esami, per poi dedicarsi a una meritata vacanza o alla preparazione all'università o al lavoro.