Commercialista trovato morto nell’auto Il medico legale: trafitto da più fendenti

Un uomo è stato trovato morto, ieri sera, nella sua auto in un campo a Massalengo, nel Lodigiano. Da una prima analisi del medico legale sarebbe stato trafitto da più fendenti, soprattutto nella zona dell’addome, che hanno provocato una copiosa emorragia. L’uomo si chiamava Antonio Novati ed era un commercialista notissimo nella zona tra Milano e Melegnano, città nelle quali aveva due studi. Novati era stato perito e curatore fallimentare, per anni, per il tribunale di Lodi oltre che custode per procedure esecutive immobiliari mentre il suo studio si occupava di consulenza societaria e aziendale, fiscale e di contabilità. Il procuratore di Lodi Maurizio Romanelli ha disposto l’autopsia sul corpo che è stato trasportato all’istituto di Medicina legale di Pavia. Il professionista era sposato ed aveva due figli e tre nipoti.