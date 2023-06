Commando armato al ristorante Rapito chef italiano in Ecuador

di Riccardo Jannello

Resta avvolto nel mistero il rapimento – in effetti anomalo - di uno chef italiano in Ecuador portato via dal proprio ristorante venerdì pomeriggio (quando in Italia era già notte) e di cui non si hanno più notizie. Mistero ancora più fitto dopo le dure dichiarazioni dell’ex moglie che vive a Sulmona con le loro due figlie: "Tutta una messa in scena".

Pasquale “Benny“ Colonico gestisce a La Garzota II, quartiere residenziale di Guayaquil nei pressi dell’aeroporto internazionale della metropoli sudamericana, Il sabore mio da circa tre anni, cioè da quando è arrivato nella capitale economica e commerciale del Paese nonché con i suoi 3 milioni e centomila abitanti la più popolata, posta rispetto alla capitale Quito (che dista più di 400 chilometri e che ha comunque due milioni di abitanti) in una posizione favorevole vicino all’Oceano Pacifico. Il rapimento – ripreso dalle telecamere di sorveglianza del locale – si svolge rapidamente e in pieno giorno (erano quasi le 16,30) con una modalità non violenta e quindi in qualche modo sospetta. Due persone a volto scoperto, armate e vestite come poliziotti (compreso il berretto) entrano nel ristorante e i due dipendenti che trovano fuggono senza nessuna opposizione come una donna che scompare subito dalle immagini; quindi si dirigono verso la cucina dove si trovava il nostro connazionale.

Pochi secondi ed eccoli tornare nel campo visivo: uno dei due "agenti" tiene una spalla di Colonico – che non mostra alcuna resistenza – e per un attimo gli punta la pistola al collo, l’altro lo segue. Fuori dalla vetrata si vede quello che sembra il complice e il capo – anch’egli in divisa – che indica dove portare l’ostaggio e poi si dirige verso una macchina insieme a uno dei rapitori. Quest’uomo non mostra mai il suo volto, sempre coperto da un casco integrale: paura di essere riconosciuto dal ristoratore? Nella piazzetta di fronte a Il sabore mio si notano due persone che appaiono come i pali della banda, visto che non mostrano alcun interesse per quello che sta accadendo e che si allontanano lentamente subito dopo. Da quel momento “Benny“ sparisce. Le autorità italiane si tengono in stretto contatto con gli investigatori ecuadoriani, sia la nostra rappresentanza diplomatica nel Paese sudamericano sia la Farnesina, che su Viaggiare sicuri mette da tempo in guardia su Guayaquil, tutt’altro che una città tranquilla.

Colonico era nato in Canada da genitori di Sulmona e nella sua città d’origine – dove vive anche la sorella rimasta al momento in silenzio – era tornato per aprire il ristorante Magnolia, ora diventato un bed & breakfast. Tornato nuovamente in Canada si era buttato nell’edilizia, ma nel 2020 aveva deciso di riprendere la sua passione per la cucina scegliendo l’Ecuador. A Il sabore mio proponeva specialità italiane elaborate col gusto locale. Si cerca di capire il movente del rapimento. Colonico avrebbe problemi economici legati alla sua attività. Fra l’altro il sito del locale (ilsaboremio.com) è oscurato dal provider con la scritta: "Sospeso per mancato pagamento".

Ma allo stesso tempo si indaga anche nel campo sentimentale: Colonico è – a detta di fonti locali – un appassionato latin lover e avrebbe potuto pestare i piedi a qualche potente con un rapporto troppo ravvicinato nei confronti di una donna, forse una nota conduttrice tv. La polizia ecuadoriana indaga e attende le mosse dei rapitori: al momento nessuna richiesta di riscatto. Gli agenti "veri" stanno torchiando i due uomini e la donna che appaiono nel video dentro il locale per capire se possono avere cognizione di chi ha agito con così tanta spregiudicatezza e facilità. E soprattutto chi sia l’uomo col casco: un creditore o un marito tradito?