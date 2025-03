Come sta Papa Francesco: “Condizioni stabili. Nessun episodio di broncospasmo, ma la prognosi resta riservata”

18:44

Fonti vaticane: il Papa può mangiare solido e non è allettato

Fonti vaticane precisano che il Papa può mangiare solido e in tutti questi giorni non è mai stata menzionata l'alimentazione per via endovenosa. Tuttavia non viene specificato quali cibi siano somministrati al pontefice in questi giorni di ricovero. Inoltre si ribadisce che Bergoglio non è allettato e che può dunque muoversi e anche camminare, se pur con l'aiuto come d'altronde ha fatto negli ultimi tempi, anche prima del ricovero.