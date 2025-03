Come sta Papa Francesco oggi, le notizie in diretta. Vaticano: “Ha riposato tutta notte”

07:43

Oscar, sceneggiatore di Conclave: "Cattivo gusto parlare della salute del Papa"

Dietro le quinte della cerimonia degli Oscar, come riporta 'Bbc', un reporter ha chiesto allo sceneggiatore di 'Conclave' Peter Straughan - vincitore della statuetta alla Miglior sceneggiatura non originale - come stia vivendo la corsa del film agli Academy Award mentre il Papa è in ospedale. "A dire il vero, mi sembra di cattivo gusto portare la salute del Papa in un contesto del genere", ha detto Straughan."Ma gli auguro una pronta guarigione".