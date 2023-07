Come rinfrescare casa senza condizionatore: dalle pellicole riflettenti alle tende bagnate

Roma, 20 luglio 2023 - Benché le ondate di caldo siano sempre più forti e frequenti, è possibile affrontarle anche senza condizionatore. Ed evitando il ricorso indiscriminato ai dispositivi di raffreddamento sarà a beneficio non solo delle nostre tasche, ma anche dell’ambiente. Seguendo alcuni semplici consigli, infatti, possiamo rinfrescare casa e combattere il caldo gratis (o quasi).

In casa col ventilatore

Il potere dell’ombra

Uno dei modi migliori per mantenere freschi gli ambienti interni è impedire che il calore dei raggi del sole entri. Lo possiamo fare in diversi modi: in primis, abbassando le tapparelle e chiudendo le persiane o le tende, soprattutto alle finestre esposte a sud, ovest o sud-ovest. Ancora meglio se ci sono piante da balcone collocate sulle finestre che assorbiranno parte del calore. Sono di grande aiuto anche le tende da esterni, gli ombrelloni da balcone, ma anche le piante rampicanti: le facciate verdi garantiscono un clima gradevole all’interno della casa in quanto costituiscono uno strato isolante naturale. Infine, un trucco bonus: comprare le pellicole riflettenti per le finestre. Queste pellicole riflettono la luce del sole in modo da ridurre notevolmente il calore che penetra attraverso la finestra. Sono facili da applicare al vetro e possono essere rimosse senza lasciare tracce.

Le correnti, l’aria condizionata naturale

In una casa esposta su più lati è facile creare corrente: basta aprire tutte le finestre, al massimo si devono mettere dei ferma porte nel caso queste inizino a sbattere. Se invece si tratta di un’abitazione con un affaccio solo dobbiamo ricorrere all’aiuto dei ventilatori. Posizionandoli in punti strategici, potremmo creare un flusso continuo di aria fresca, meno aggressivo rispetto a quello del ventilatore puntato addosso.

Trucchi con l’acqua

L’acqua (soprattutto quella fredda) è la nostra alleata principale nella lotta contro il caldo. E non solo quando la beviamo. Per rafforzare l’effetto rinfrescante delle correnti, si possono bagnare le estremità delle tende. La brezza che passa attraverso il tessuto bagnato, infatti, raffredderà la stanza. Analogamente, una bacinella d’acqua fredda (magari anche con del ghiaccio) posizionata davanti a un ventilatore creerà una corrente d’aria ancora più fresca.

Occhio agli elettrodomestici

D’estate è meglio utilizzare il meno possibile gli elettrodomestici, soprattutto quelli che scaldano di più, come il forno o il phon. La somma del calore di tutti i dispositivi elettrici può aumentare la temperatura interna anche fino a 2-3 gradi, perciò occorre staccarli quando non sono in uso. E’ consigliato, inoltre, la sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a fluorescenza o LED, che non solo consumano meno, ma generano anche meno calore.