Com’è profondo il mare alle Tremiti In affitto la villa (con cimeli) di Dalla

di Paolo Rosato "Ci sembra giusto che la gente ne possa godere come ne ha goduto Lucio. Del resto è la stessa filosofia dalla casa di via D’Azeglio, a Bologna: aperta alle visite guidate per poterla vivere". Non è una questione di profitto, dicono gli eredi di Dalla, ma è proprio una missione votata alla condivisione delle bellezze tremitesi. Come forse – ma è impossibile saperlo – avrebbe voluto lo stesso grande cantautore bolognese. La notizia è che sono in affitto per le vacanze, da fine maggio, le due proprietà immobiliari ereditate dai familiari dopo la morte dell’autore di ‘Attenti al Lupo’ e ‘Caruso’, avvenuta dieci anni fa. Lo scenario mozzafiato è quello, appunto, delle Isole Tremiti, paradiso del mare Adriatico (in provincia di Foggia) amatissimo dallo stesso Dalla. L’agenzia che ha avuto l’incarico di trattare gli affitti, la Sintattica Servizi e Turismo di Campobasso (Molise) ammette che i contatti per le prenotazioni dalla fine di questo mese alla fine di settembre sono già diversi, le trattative sono in corso. E figuriamoci, non c’è da stupirsi considerando sia la bellezza delle isole Diomedee, arcipelago raggiungibile facilmente in nave sia da Pescara (Abruzzo) sia da Termoli (Molise), sia il prestigio stesso delle due magioni. La svolta della dimensione turistica in cui sono state proiettate le due proprietà è stata diffusa per la prima volta, tre giorni fa, dal quotidiano ‘Primo Piano Molise’ e nell’appartamentino (circa 50 metri quadrati) di San Nicola, va ricordato, avevano già soggiornato amici e artisti. Non solo, lo stesso Comune di San Nicola aveva ragionato sull’acquisto della proprietà per farne un museo dedicato a Lucio. La villa invece, che si sviluppa su tre piani e che conserva al suo interno gli arredi originali e gli oggetti del cantautore che proprio nella casa affacciata sul mare ha composto e ...