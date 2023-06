Come nel 1972 Washington vuole minare l’asse Pechino-Mosca

di Cesare De Carlo

WASHINGTON

America e Cina riprendono il dialogo. Ma è l’americano a essere andato a Pechino e non il cinese a Washington. Ieri il primo incontro fra il segretario di Stato Antony Blinken e il suo omologo Qin Jang e oggi forse l’incontro con Xi Jinping, il presidente dittatore di una nazione che coniuga totalitarismo politico e economia di mercato.

Un paradosso: imploderà, si prevedeva trent’anni fa quando fu lanciato da Deng Xiaoping, il grande riformista che aveva mandato in soffitta Mao Tsetung, il grande timoniere della Rivoluzione culturale. Invece non c’è stata alcuna implosione. Il paradosso ha fatto della Cina quello che l’Urss non è mai stata: una potenza economica oltre che una potenza militare.

Questo il background della visita di Blinken a Pechino. Ma è un background a tinte fosche. Più che un dialogo quello di ieri è stato un duro confronto. Cinque ore e mezzo. Il portavoce Matthew Miller ha dichiarato: abbiamo cercato di mantenere aperti i canali di comunicazione...e ridurre il rischio di misperceptions e di miscalculations. Percezioni e calcoli sbagliati possono far precipitare una contrapposizione da guerra fredda.

La diplomazia americana ha già usato un’espressione del genere. Accadde mezzo secolo fa (1972) quando a Pechino sbarcarono il presidente americano Richard Nixon e Henry Kissinger. Ma con due differenze. La prima: il maoismo aveva fatto della Cina una nazione da sottosviluppo. La seconda: Usa e Cina non avevano relazioni diplomatiche. La kissingeriana diplomazia del ping pong si proponeva di rompere il fronte fra i due giganti del comunismo mondiale: l’Unione Sovietica e la Cina.

Oggi quel fronte appare ricompattato. E questo è un fallimento di Joe Biden. Cause note: la sua caduta di credibilità dopo l’Afghanistan, i segnali sbagliati sull’Ucraina e Taiwan, la passività sullo spionaggio pervasivo, il commercio, l’inerzia e quasi la rassegnazione sulle responsabilità di una pandemia originata appunto in Cina.

La presenza di Blinken a Pechino potrebbe indicare un recupero di consapevolezza e una correzione della sua politica estera. Primo obiettivo: indebolire l’"amicizia eterna" (così Putin) fra i due grandi, illiberali regimi. Ma il fatto che a muoversi sia stato l’americano e non il cinese può già essere preso come un sintomo di appeasement.

Appeasement è sinonimo di cedimento. Fu Churchill a usare questo termine.

Era il 1938. A Monaco il suo predecessore Chamberlain aveva firmato l’accordo con Hitler. Si era illuso di averne frenato la spinta espansionistica. Disse Churchill: Chamberlain non ha salvato la pace e nemmeno eviterà la guerra.

Anche fra Usa e Cina ora c’è un clima esplosivo. Questa nuova guerra fredda appare più pericolosa della prima. L’Urss era solo una potenza nucleare. La Cina è tutte e due, potenza nucleare e potenza economica, e ha ambizioni di egemonia geopolitica.

([email protected])