Come mai c’erano soldati Usa a scalare il Breithorn a Cervina e sulle pendici del Monte Bianco

Roma, 19 agosto 2025 – Dalle montagne rocciose alle Alpi. Dieci ufficiali americani di fresca nomina presso la prestigiosa Accademia di West Point, una delle migliori del mondo, sono venuti in Italia per addestrarsi con le nostre truppe alpine, considerate un reparto di eccellenza per l'attività in quota.

Gli ufficiali americani hanno insieme ad altrettanti giovani ufficiali italiani recentemente assegnati alle truppe alpine hanno concluso nei giorni scorsi il Corso basico di alpinismo, un' attività formativa e addestrativa di tre settimane, organizzata e condotta dal Centro addestramento alpino dell'esercito italiano.

Gli ufficiali americani che si sono addestrati con le truppe alpine italiane

Il corso, concepito per sviluppare competenze tecniche, resistenza fisica e capacità di operare in ambienti estremi, ha proposto sfide a livello crescente. Sotto la guida degli istruttori della Scuola militare alpina di Aosta, i partecipanti hanno affrontato attività su terreno vario: dalle ascensioni in ambiente misto alle vie d'arrampicata su roccia, alternando giornate dedicate all'avvicinamento all'ambiente alpino a momenti di progressione tecnica su vie attrezzate oltre naturalmente a nozioni di teoria sull'attività operativa in alta quota. Sfide che hanno messo a dura prova i partecipanti ma tutti ne sono usciti con onore.

Uno dei momenti più significativi del corso, spiega lo Stato maggiore dell'esercito, è stata l'ascensione al Breithorn Occidentale a Cervinia, a 4.165 metri di quota. In un contesto di alta montagna, i cadetti e i giovani ufficiali dell'Esercito Italiano, hanno messo in pratica le tecniche di progressione in cordata, l'uso di ramponi e piccozza con prove impegnative. Il gruppo ha anche affrontato percorsi lungo le pendici del Monte Bianco. L'esercito afferma con soddisfazione che "La partecipazione dei cadetti americani ha rafforzato la cooperazione tra le Forze Armate italiane e statunitensi attraverso un clima di collaborazione, rispetto e crescita reciproca".