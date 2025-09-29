Come è finita la seconda edizione della Balloon Cup, competizione fra mongolfiere unica in Europa

L'equipaggio di Pascal Kreins, proveniente dalla Germania, si è aggiudicato la seconda edizione dell’Aeronautica Militare Balloon Cup, competizione sportiva che per tre giorni ha visto gareggiare 15 mongolfiere ad aria calda all'aeroporto militare di San Damiano, in provincia di Piacenza. Secondo classificato il team francese di Nicolas Philippe, terzo quello tedesco di Sven Goehler.

L'equipaggio tedesco di Pascal Kreins ha vinto la seconda edizione della Balloon Cup presso l'aeroporto militare San Damiano

"Non è stata soltanto una competizione, ma una grande festa, che ha permesso di raccontare la storia e i valori dell'Aeronautica Militare e di recuperare una tradizione, quella delle mongolfiere, persa nel tempo", ha detto Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa e Servizi, la società in house del Ministero della Difesa che ha organizzato l'evento.

Il maltempo dei primi due giorni aveva impedito alle mongolfiere a gas di gareggiare, ma domenica “il vento della speranza ha portato il sole - ha aggiunto il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Antonio Conserva - che ci ha permesso di vivere un grandissimo spettacolo", impreziosito dalle acrobazie delle Frecce Tricolori. Migliaia le persone che vi hanno assistito. Alla cerimonia di premiazione, condotta da Veronica Maya, sono intervenuti tra gli altri anche il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti e il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti e la sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi.

Dopo lo straordinario successo di pubblico del 2024 è tornata a Piacenza, presso l’aeroporto Militare San Damiano, “Aeronautica Militare Balloon Cup – dalla mongolfiera alla stratosfera”. La gara è certificata Fai categoria 2, affermandosi così a livello internazionale come unica nel suo genere e unica in Europa. La manifestazione nasce per celebrare i valori e la storia dell’Aeronautica militare attraverso la mongolfiera che può definirsi a tutti gli effetti il primo antenato delle moderne macchine in uso all’Arma Azzurra.

Si tratta di un’iniziativa del ministero della Difesa, organizzata da Difesa Servizi, la società in house del Dicastero che si occupa della valorizzazione degli asset delle Forze Armate, per promuovere valori, capacità e tradizioni della Difesa ed, in particolare, dell’Aeronautica Militare e valorizzarne il brand. La manifestazione è concepita con una visione a “medio-lungo termine” ed è organizzata con l’Aeronautica militare, in collaborazione con l’Aeroclub d’Italia, l’Aeroclub di Pavullo e il supporto tecnico di Aeronord Aerostati.

I comuni di Piacenza, San Giorgio Piacentino e Podenzano hanno sostenuto quest’anno l’iniziativa in qualità di partner istituzionali. L’evento è stato realizzato con il supporto dalla Fondazione Piacenza e Vigevano, patrocinato dal Coni e dalla Regione Emilia Romagna e vede la partecipazione attiva della Fondazione Buzzi. L’evento nasce anche per promuovere, in collaborazione con Enit, Main Partner, il progetto “Valore Paese Italia” per raccontare, dal cielo, la bellezza e il fascino del nostro Paese.