Come cambiano le città: "Puntiamo sul verde urbano. Salverà l’uomo e il pianeta"

Per fare l’albero ci vuole il seme, cantava Sergio Endrigo; e quanto un albero possa fare bene nel combattere il clima impazzito lo dice Giorgio Vacchiano, professore associato di scienze agrarie e ambientali alla Statale di Milano e fra i massimi esperti nella gestione forestale sostenibile.

Prof, dobbiamo fare più verdi le nostre città?

"Sì, ma con un intervento in sintonia con la situazione infrastrutturale, le fabbriche, le scuole, gli ospedali, i trasporti. Sennò è tutto inutile".

Quali devono essere i criteri di ripopolamento degli alberi?

"Che l’operazione serva alla salute delle persone, all’assorbimento delle emissioni inquinanti e alla limitazione dei pericoli dovuti alle piogge".

L’inserimento del verde quindi non può essere casuale?

"No. Bisogna ricorrere a tecnici specializzati per quanto riguarda le piante e a considerazioni sociali per dare la precedenza alle persone più vulnerabili".

Una piantumazione diffusa può avere un costo elevato?

"Se le cose vengono fatte bene e vanno di pari passo con il piano regolatore per ogni euro speso se ne guadagnano quattro in salute. Questo è l’unico calcolo da fare".

Qualche esempio virtuoso?

"Torino, dove vivo e dalla quale faccio il pendolare in treno con Milano; nei vari quartieri ha fatto gli interventi necessari rendendo alberate zone povere: la foresta urbana può essere anche segno di equità sociale".

Quali piante sono più adeguate?

"Ogni specie delle 70mila che abbiamo può dare qualcosa di buono. Basta avere l’albero giusto al posto giusto. E sono importanti gli spazi e la capacità di mettere a dimora piante che possano vivere a lungo e non causino danni al terreno. Quindi la scelta dove piantarle non può essere lasciata al caso".

Lei quali tipo di piante sceglierebbe?

"Il tiglio secondo me è il migliore. Resistente alla siccità, le sue larghe foglie sono anche importanti per trattenere le emissioni di anidride carbonica ed è un anti inquinante naturale. E poi il profumo che emana può rendere un uomo felice...".

Un altro esempio?

"Il celtis australis, o bagolaro: cresce rapidamente, è assai resistente e le radici vanno molto profonde e quindi non rischiano di spaccare l’asfalto".

C’è anche qualche albero che ha deluso le aspettative?

"Purtroppo due delle specie più comuni soprattutto nella Pianura Padana stanno avendo danni irreversibili: la quercia e il carpino bianco. Non li dobbiamo più usare, ma sostituirli. Chi ha nostalgia della quercia può sceglierla, ma della specie mediterranea".

Da esperto, quanto pesa la deforestazione dell’Amazzonia e di altre grandi distese sul clima pazzo?

"In modo enorme e globale visto che interessa anche noi. Intanto se si tagliano gli alberi l’immissione nell’atmosfera di CO2 è maggiore e la foresta non diventa più una difesa ma emette lei stessa veleno. Seconda cosa: più che un polmone verde è un umidificatore e generatore di precipitazioni: senza piogge regolate dalla foresta pluviale si rischiano vaste aree di desertificazione. Infine la perdita della biodiversità: solo per l’Amazzonia oltre a piante e animali si rischia di non avere il 25% di principi attivi delle medicine se tutto si tramutasse in pascolo e coltura di soia".

A chi nega il cambiamento climatico come risponde?

"La scienza ci dice che esiste, i dati sono certi: le temperature sono aumentate di 10 gradi sulla media e le piogge sono diventate disastrose e non in eventi singoli, ma continui. Se non fermiamo il trend può costare l’aumento dell’inquinamento e a noi l’8% del Pil".