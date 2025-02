Come sta Papa Francesco: la bronchite e il ricovero al Gemelli per le cure

Roma, 14 febbraio 2025 – La bronchite non è ancora andata via. Per questo motivo Papa Francesco è stato ricoverato oggi al Policlinico Agostino Gemelli "per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure". Il pontefice è affetto dall'infiammazione ai bronchi da una decina di giorni, ma la situazione sembra essersi acuita la scorsa settimana tanto che, nell'udienza generale del 5 febbraio, aveva affidato la catechesi a un collaboratore. I problemi respiratori si sono evidenziati anche domenica scorsa durante la messa per il Giubileo delle forze armate in Piazza San Pietro, quando Bergoglio aveva interrotto la lettura dell'omelia dicendo "mi scuso, ho difficoltà di respiro" e affidato il prosieguo all'arcivescovo Diego Ravelli, maestro delle Celebrazioni liturgiche pontificie.

Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli per curare la bronchite (Ansa)

Agenda cancellata

In questi giorni, tuttavia, il Papa non ha voluto diradare i suoi impegni. Anche questa mattina ha mantenuto intatta l'agenda degli appuntamenti previsti, svolti tutti a Casa Santa Marta, ricevendo in udienza pure il primo ministro della Repubblica Slovacca, Robert Fico. Annullati invece i prossimi impegni, tra cui l’udienza di domani, la Santa Messa in occasione del Giubileo degli Artisti e del Mondo della Cultura di domenica e l'incontro con gli artisti, previsto per lunedì a Cinecittà.

Non si sa ancora quanto Francesco resterà al Gemelli, ma da fonti vicine al suo entourage che sono con lui in ospedale, non si esclude un ricovero fino a cinque giorni.

Problemi respiratori sin da ragazzo

I problemi respiratori si sono ripetuti con frequenza dopo che il 29 marzo 2023 il pontefice venne ricoverato d'urgenza, sempre al Gemelli, per una "polmonite acuta e forte". Questo è il secondo inverno che il Papa, 88 anni, passa tra influenze, bronchite e raffreddamenti.

Peraltro, nel 1957, l'allora ventenne Bergoglio fu sottoposto a un intervento di asportazione di una parte del polmone, probabilmente conseguenza di un’infezione da tubercolosi.