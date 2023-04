Colpo di pistola al torace Morto nell’auto a 19 anni

Un’azione violenta, un suicidio, un incidente. Non esclude alcuna ipotesi la polizia, al lavoro nel Napoletano per ricostruire il decesso di un ragazzo di 19 anni morto con un colpo di pistola al torace. Il giovane è stato trovato senza vita nella sua auto a Caivano, in via Viggiano, zona industriale del grosso centro della periferia Nord della città. Accanto al cadavere trovata anche una pistola. Il diciannovenne non risulta avere precedenti. Oltre ai rilievi sull’auto, sul corpo e sull’arma, gli agenti stanno accertando se esistano telecamere nell’area che possano fornire immagini.