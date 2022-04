Colpo di coda dell’inverno, pioggia e neve A Villa Borghese cade un albero: due feriti

Colpo di coda dell’inverno con un weekend di inizio aprile che ha portato freddo, pioggia, vento e neve in molte parti d’Italia. È tornata la neve sul Vesuvio. Sotto la coltre bianca le Cinque Terre, il Nuorese e altre parti della Sardegna. Un pino è caduto nel pomeriggio di ieri a Villa Borghese a Roma a causa del maltempo, ferendo due donne, una delle quali, una 47enne croata, è in gravi condizioni. L’altra donna è stata medicata sul posto. In sette regioni è stata estesa l’allerta gialla anche per oggi. Le temperature sono in calo in tutta la penisola, in particolare in alcune aree del Centro. Precipitazioni intense sono state registrate sulla Campania meridionale e i settori tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale. Temporali anche su Liguria di Levante, Alta Toscana, Lazio centro-meridionale, Sardegna, resto di Campania e Basilicata occidentale, Calabria tirrenica centrale, Alpi di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi da deboli a moderati. Alle Cinque Terre, in Liguria, è stata sospesa a causa della nevicata lo Sciacchetrail 2022, corsa di resistenza su 46 chilometri.