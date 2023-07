Colpo di calore, paura per Netanyahu "È svenuto per una disidratazione"

Paura per il premier israeliano Benyamin Netanyahu, ricoverato a Tel Aviv per problemi di disidratazione, apparentemente dovuti a un colpo di calore. Poi, dopo due ore convulse, il 73enne premier è apparso personalmente in tv dall’ospedale Sheba per rassicurare tutti: "Mi sento molto bene", ha detto rivolgendosi agli israeliani con il viso disteso e sorridente. Per alcune ore del riposo sabbatico, tuttavia, l’allarme è stato alto. Molti media – citando fonti vicine al premier – hanno riferito di "forti dolori al petto" e che Netanyahu avesse "perso conoscenza" mentre era nella sua residenza di Cesarea. Prima che Netanyahu apparisse in tv, un portavoce del suo ufficio aveva fatto sapere che secondo una prima valutazione dei medici il malore del premier era dovuto a una "disidratazione" dopo una visita al lago di Tiberiade in ore di forte calura.