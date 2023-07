Colosseo ancora sfregiato Terzo caso in un mese Denunciato turista 17enne

Incidere il proprio nome e postare il video sui social, in barba alla legge, e poco importa se questo significa deturpare il Colosseo: in meno di un mese è la terza volta che dei turisti danneggiano il più celebre simbolo della romanitá nel mondo. L’ultima volta è accaduto sabato pomeriggio, con protagonista stavolta uno studente tedesco, accompagnato da un insegnante. A chiamare i carabinieri che lo hanno denunciato è stato il personale di vigilanza: il turista 17enne è stato denunciato e multato perché sorpreso e fermato mentre grattava su una parete del piano terra del monumento, deteriorando una parte del laterizio. Solo due giorni fa era stata invece una turista svizzera, anche lei di 17 anni, ad essere filmata mentre incideva la lettera iniziale del suo nome su un basamento del Colosseo: la ragazza rischia il carcere e fino a 15mila euro di multa per deturpamento e deterioramento di beni culturali.

Ad immortalare il gesto è stata una guida turistica italiana che ha allertato la vigilanza del parco archeologico del Colosseo, la quale a sua volta ha chiamato i carabinieri. La minore, in vacanza con la famiglia nella capitale, è stata denunciata dopo essere stata portata nella caserma dei carabinieri e dovrá inoltre rispondere dell’accusa di violazione del regolamento di polizia urbana, che prevede il divieto di imbrattare, disegnare, incidere o compromettere il patrimonio artistico, storico e monumentale della cittá. Il terzo episodio risale a qualche settimana e aveva suscitato l’indignazione dello stesso ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: un giovane turista di origini bulgare ma residente da tempo in Inghilterra aveva inciso il suo nome e quello della fidanzata sui muri dell’Anfiteatro Flavio. Il video, finito sul web, aveva creato una tempesta social con relativa denuncia presentata dall’ente Parco Colosseo.

Marco Principini