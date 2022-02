Roma, 13 febbraio 2022 - Da domani, lunedì 14 febbraio, la Sicilia passa dalla zona arancione a quella gialla, come il Molise, che invece era bianco. Le nuove nuove fasce di colore sono contenute nell'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza venerdì.

Lo stesso Speranza, intervistato oggi a Mezz'ora in più, sottolinea il miglioramento della situazione: "Sulla pandemia abbiamo bisogno ancora di un elemento di cautela. Certo va molto, molto meglio". Il ministro ha però sottolineato quanto affermato ieri dalla direttrice del Ecdc: "Sulla pandemia c'è ancora bisogno di cautela. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie dice che la pandemia è ancora in corso, anche se in Europa va decisamente meglio". Merito del vaccino: "I tanti casi di Omicron non si sono trasformati in ospedalizzazioni e ciò grazie alla campagna vaccinale: visto che siamo al 91% di prime dosi tra gli over 12. Oggi stiamo piegando la curva e senza aver dovuto far pagare un forte prezzo di chiusure come in altre stagioni", ha concluso Speranza.

La Sicilia torna gialla dopo 24 giorni in arancione grazie alla riduzione dei parametri che riguardano i ricoveri per Covid nei reparti ordinari e intensivi. Sempre in giallo, ma percorso contrario per il Molise, che sarà giallo dopo essere rimasto sempre in bianco negli ultimi mesi. Un cambio di colore dovuto l'aumento dei ricoveri degli ultimi giorni, anche se oggi i contagi sono in calo: 155 nuovi positivi su 1.252 tamponi processati, il tasso di positività è al 12,3 per cento. E un nuovo decesso.

Un trend positivo in tutto il Paese, infatti l'incidenza settimanale in Italia è scesa da 1.362 a 962 casi per centomila abitanti. Tutte le regioni risultano in discesa tranne la Sardegna, è emerso alla tabella con gli indicatori decisionali al presi in esame dalla Cabina di Regia. L'incidenza è più alta nella Provincia autonoma di Bolzano (1.517,9). Seguono Marche (1.289,1), Veneto (1.182), Friuli Venezia Giulia (1.174,3) e Abruzzo (1.121,5). E' salita la Sardegna essendo passata da 491,3 a 1.111,9. L'incidenza più bassa in Calabria, 588,4 casi per centomila.

Da domani sono 13 le regioni in zona gialla, 5 in arancione e 3 in bianca. Nel dettaglio: Valle d'Aosta, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Marche sono in zona arancione; Lombardia, province autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Lazio, Puglia, Campania, Sardegna, Calabria, Sicilia e Molise in giallo. In zona bianca solo Umbria e Basilicata.

