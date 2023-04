Colombiano, incorruttibile Chi è il giudice dell’anno

Nato in Colombia, emigrato a New York a 6 anni e cresciuto nel Queens, una vita all’interno del sistema giudiziario della Grande Mela e la fama di integerrimo. Juan Merchan, 60 anni, è un esperto dell’universo Maga (Make America great again, lo slogan di Trump) e ha già presieduto il processo per frode fiscale contro la Trump Organization. Per alcuni il giudice è incorruttibile, ha "il temperamento e l’equilibrio giusti" per affrontare un processo così clamoroso. Per il tycoon, è un nemico al soldo dell’amministrazione Biden: "Mi odia", ha tuonato.