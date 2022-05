Collisione in volo tra due ultraleggeri Morta coppia di coniugi bolognesi

Volavano a poco distanza l’uno dall’altro quando, per cause da accertare, sono entrati in collisione: un velivolo ultraleggero si è schiantato nelle campagne provocando la morte delle due persone a bordo, marito e moglie, l’altro ha compiuto un atterraggio di emergenza su un terreno incolto. Il pilota, Vincenzo Rosei 57 anni, è rimasto ferito, ma non è grave. È accaduto ieri mattina nelle campagne di Trani, a circa 50 chilometri a nord di Bari. I due velivoli erano decollati dall’avio superficie di San Giovanni Rotondo, nel Gargano, ed erano diretti in Salento, forse per trascorrere qualche giorno di vacanza. Le vittime sono due coniugi della provincia di Bologna, Bruno Raccanelli e Jolanda Benassi, rispettivamente di 71 e 69 anni. Nell’impatto è rimasto ferito Vincenzo Rosei il 57enne pilota di uno dei due mezzi che è riuscito a effettuare un atterraggio di emergenza e che adesso è ricoverato nell’ospedale “Bonomo” di Andria: le sue condizioni sono stabili. E con ogni probabilità sarà dimesso già nella giornata di oggi.