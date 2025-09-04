Il portiere picchiato in campo è stato squalificato per un anno dal giudice sportivo. Stop anche per suo padre

Collegno (Torino) – La vittima con il collarino e la foto in ospedale: non è innocente. Ha subito una frattura al malleolo e un trauma cranico, ma ha provocato la rissa. Anche il suo papà ha qualche colpa. Così come un giovanissimo giocatore avversario. In sospeso invece la posizione dell’altro papà aggressore, sceso dalla tribuna per menare le mani, e quella di suo figlio. La giustizia sportiva ha condannato alcuni dei protagonisti della maxi rissa andata in scena sui campi del Torinese, a Collegno, tra due squadre under 14 di un torneo locale, il Super Oscar.

C'è la squalifica per un anno per il portiere del Volpiano Pianese, picchiato dal genitore di un ragazzino della squadra rivale, così come per un giocatore del Carmagnola, avversario sul terreno di gioco.

Le decisioni del giudice sportivo

Questa la decisione della giudice sportiva Roberta Lapa della Lega nazionale dilettanti. La squalifica è stata decisa per "la gravità della condotta violenta assunta da ragazzi in età giovanissima, che inficia i sani principi dello sport". Il portiere del Volpiano è stato squalificato fino al 4 settembre 2026, perché, a fine gara, "assumeva una condotta violenta ed antisportiva innescando una rissa e colpendo con manate e pugni il fianco e la schiena di un giocatore avversario, steso sul terreno di gioco. Condotta, questa, che dava adito a un ulteriore atto di violenza posto in essere da soggetto non presente in distinta, che entrava arbitrariamente ed indebitamente sul terreno di gioco". Il riferimento è al papà picchiatore che è sceso dalla tribuna, ha scavalcato la recinzione e si è gettato nella rissa, insomma. Per lui, giudizio sospeso.

Massimo Gariglio, il presidente del Volpiano Pianese, e il portiere picchiato in campo

“Condotta violenta ed antisportiva”

Stessa sanzione per l'avversario del Carmagnola, che "assumeva una condotta violenta ed antisportiva prendendo parte attiva alla rissa innescata dall'avversario, colpendo a sua volta, con un pugno la nuca di un giocatore della squadra antagonista. Tale comportamento aumentava l'animosità dei presenti sul terreno di gioco, favorendo l'ingresso in campo di persona non presente in distinta".

Punito il papà del portiere

È stato squalificato fino a marzo 2026 anche il padre del portiere 13enne, dirigente del Volpiano, "perché in qualità di rappresentante della società anziché intervenire per sedare gli animi, assumeva una condotta violenta, malmenandosi con persona non presente in distinta, entrata sul terreno di gioco". Sono state disposte inoltre multe di 200 euro alla società Paradiso Collegno che ospitava la partita, per omessa vigilanza, e di 150 euro per Carmagnola e Volpiano Pianese per responsabilità oggettiva nella rissa.

Il padre sceso dalla tribuna: ho sbagliato

Un video ha immortalato il papà del portiere di riserva del Carmagnola mentre scavalcava le recinzioni e correva a colpire il portiere 13enne. È un quarantenne: “Chiedo scusa, ho sbagliato ma l’ho fatto per difendere mio figlio – si è giustificato in questi giorni – che ha una frattura al bacino per le botte subite”. L’uomo è indagato per lesioni aggravate ma il giudice sportivo non ha preso provvedimenti nei confronti suoi (che non è un tesserato) e del figlio.

Il Carmagnola annuncia ricorso: “Non capiamo perché sia stato squalificato proprio lui, tra l’altro con una durata pari a quella del ragazzino che ha dato il via alla rissa”. E non è escluso che anche il Volpiano e la famiglia del portiere (papà dirigente incluso) si oppongano alla decisione del giudice sportivo.

Le due squadre già escluse dal torneo

Il comitato organizzatore del Super Oscar, dopo i fatti avvenuti al termine della partita di domenica scorsa a Collegno, "alla luce della ricostruzione dell'accaduto sulla base del referto arbitrale e di contributi video" aveva intanto già "deliberato di escludere dal torneo under 14 le due squadre, reputandole entrambe responsabili della rissa che si è scatenata a fine partita".