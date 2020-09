Roma, 6 settembre 2020 - Un giovane di 21 anni è morto a Colleferro, vicino a Roma, dopo essere stato picchiato in un rissa in strada. Calci e pugni sono stati la conseguenza di una lite fra più persone scaturita in Largo Oberdan, dove si trovano alcuni locali della movida. Nella rissa, iniziata sembra per futili motivi, il 21enne, residente a Paliano in provincia di Frosinone, è stato colpito più volte da più persone. Il ragazzo, soccorso in gravissime condizioni, è arrivato morto in ambulanza. Sul posto i carabinieri della compagnia di Colleferro che hanno fermato quattro persone. Le loro posizioni sono al vaglio. Sono in corso indagini per ricostruire l'accaduto. Si indaga per omicidio.

"L’omicidio avvenuto questa notte a Colleferro ci lascia senza parole - ha detto su Facebook il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna -. L’atto gravissimo e le modalità, che se fossero confermate sarebbero inimmaginabili per il nostro territorio, ci sconvolgono e ci riempiono di dolore e rabbia. Sono personalmente in contatto con le forze dell’ordine per avere delle informazioni maggiori e conoscere il nome della vittima, alla cui famiglia ci stringiamo con immensa tristezza".

(Articolo in aggiornamento)