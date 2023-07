Colera a Lecce: caso accertato su un uomo di 70 anni. Approfondimenti in corso

Lecce, 28 luglio 2023 – Caso di colera accertato a Lecce: un uomo di circa 70 anni è ricoverato in isolamento nel reparto Malattie infettive dell’ospedale Vito Fazzi. Le sue condizioni generali di salute sono buone. Lo comunica in una nota l'Asl di Lecce.

Colera: sintomi, cure e trasmissione della malattia ricomparsa in Sardegna

Il dipartimento di Prevenzione ha effettuato "l'indagine epidemiologica da cui risulta che l'uomo avrebbe assunto alimenti a rischio”. Sono in corso gli approfondimenti informano dall'Asl, “per la tipizzazione del vibrione, da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, mentre l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, svolgerà le indagini di laboratorio sugli alimenti assunti dal paziente e sulle acque utilizzate dall'uomo che non sono provenienti dall'acquedotto”.

"Poiché il paziente è risultato positivo ad altro microrganismo responsabile di sintomatologia gastroenterica non si esclude - prosegue la nota - che il vibrio Cholerae isolato sia del tipo non tossigeno e dunque non pericoloso”.

Anche i familiari dell'uomo sono sotto sorveglianza e hanno effettuato esami di laboratorio. "La situazione - concludono dall'Asl Lecce - è sotto controllo, sia sotto il profilo sanitario che epidemiologico”.

Un paio di settimane fa, un caso di colera era stato riscontrato anche in Sardegna: un pensionato di 71 anni – primo paziente dall’epidemia del 1973 – era stato ricoverato a Cagliari.