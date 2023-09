Codice della strada: la stretta. Stangata sui cellulari al volante. Multe alzate fino a 2.600 euro

Sanzioni più severe per chi guida con il telefonino in mano e supera i limiti di velocità. Sospensione della patente più facile per chi si mette al volante in stato di ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti (e ulteriore stretta coi recidivi). Controlli da remoto contro gli irregolari del posteggio. Più tutele per i ciclisti, più obblighi per i monopattini. Stop agli autovelox ’selvaggi’. ll Consiglio dei Ministri approva e spedisce all’esame parlamentare il disegno di legge sulla sicurezza stradale e la delega per la riforma del codice della strada. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ringrazia il ministro dei Trasporti Matteo Salvini che ora vede la strada del decreto legge in discesa, dopo l’accoglimento delle modifiche suggerite dalla Conferenza unificata. "È una battaglia di civiltà. Non di una parte politica, ma di tutto il Paese", dichiara soddisfatto il leader della Lega. Ecco quali sono le novità.

CELLULARI E VOLANTE

Stop a chi guida telefonando senza auricolari o viva voce: il ddl prevede il ritiro della patente da 15 giorni a due mesi e una sanzione fino a 1.697 euro. In caso di recidiva la multa lievita fino a 2.588 euro e la sospensione della patente sale fino a tre mesi. La decurtazione passa da 8 a 10 punti.

NIENTE FURBI AI SEMAFORI

Patente sospesa a chi passa col rosso o va contromano.

CONTROLLI DA REMOTO

Ok agli accertamenti da remoto. Nel mirino: chi non dà la precedenza a pedoni e ciclisti, chi parcheggia negli stalli riservati a mezzi pubblici, polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, veicoli elettrici e carico-scarico. Chi sosta nei parcheggi disabili sarà multato da 330 fino a 990 euro. L’occupazione di corsie o fermate autobus varrà una contravvenzione da 165 a 660 euro.

OCCHIO ALLA VELOCITÀ

Su proposta dei sindaci aumentano le sanzioni per eccesso di velocità, che potranno raggiungere i 1.084 euro, con sospensione della patente da 15 a 30 giorni per chi in città supera i limiti per due volte in un anno.

STATO DI EBBREZZA

Chi già condannato sarà trovato con un tasso alcolemico tra 0,5 e 1,5 dovrà rispettare lo zero come nuovo limite e potrà riavere la patente solo dopo una nuova visita medica. In caso di recidive, pene più alte di un terzo e obbligo di alcol-lock, il dispositivo auto che impedisce l’avvio del motore ai conducenti con tasso alcolemico sopra zero.

STUPEFACENTI VIETATI

La positività al drug test farà scattare in automatico la revoca della patente con sospensione fino a tre anni, senza bisogno di constatare l’alterazione psicofisica del conducente.

BICI E MONOPATTINI

Più tutele per i ciclisti: gli automobilisti in sorpasso dovranno mantenere un metro e mezzo di distanza. Più obblighi per chi va in monopattino: targa, casco e assicurazione saranno obbligatori. Per chi circola senza i documenti necessari la multa oscillerà tra i 100 e i 400 euro. Obbligatori anche gli indicatori luminosi di svolta e freno. La sanzione per chi non si adegua oscilla tra 200 e 800 euro. I monopattini in sharing dovranno bloccarsi automaticamente all’uscita delle aree consentite.

SVOLTA AUTOVELOX

Previste omologazioni anti-truffa. Gli apparecchi non potranno più essere posizionati strategicamente solo per fare cassa.

SUPERCAR DOPO TRE ANNI

Il divieto ai neopatentati di guidare supercar sale da uno a tre anni. I minorenni trovati alla guida ubriachi o drogati non potranno prendere la patente fino ai 24 anni.

PROGRAMMI EDUCATIVI

Bonus di 2 punti sulla patente agli studenti che frequenteranno corsi di sicurezza stradale.