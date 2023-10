Caccia al coccodrillo a San Giovanni Gemini. Il sindaco ai cittadini: “Massima cautela”

Agrigento, 13 ottobre 2023 - Un coccodrillo a San Giovanni Gemini? Nel piccolo centro montano dell'Agrigentino è ufficialmente aperta la caccia al pericoloso rettile, avvistato da un cittadino nei pressi della sua casa di campagna martedì scorso. Sembra una follia, ma la sua denuncia è stata presa sul serio dal sindaco e dal Distretto Sanitario di Casteltermini che ne hanno ordinato la cattura, invitando i cittadini a fare attenzione.

Resta da vedere se l'avvistamento sia stato reale, o un abbaglio di un sangiovannese che ha creduto di essersi trovato faccia a faccia con un coccodrillo di almeno un metro e mezzo. Secondo il racconto l'uomo si trovava nella sua casa di campagna in contrada Mancuso quando improvvisamente è apparso il pericoloso animale scatenando il panico, questione di momenti ed era già scomparso nella vegetazione.

Dino Zimbardo, primo cittadino di San Giovanni Gemini, però non sembra aver dubbi sull'avvistamento, tanto da aver anche creato una cabina di regia per coordinare la caccia al coccodrillo. "Sono stato ufficialmente informato dalla ASP di Casteltermini della presenza di un animale simile a un coccodrillo in contrada Mancuso. È stata mia premura convocare una riunione con le autorità competenti, per stabilire una cabina di regia, al fine di monitorare costantemente la situazione". Zimbardo ha poi messo in guardia i concittadini: "In attesa che l'animale venga catturato e affidato al personale preposto, raccomando a tutti i cittadini di utilizzare la massima cautela ed evitare di recarsi nella zona dove il rettile è stato avvistato".