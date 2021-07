Oristano, 14 luglio 2021 - Cocaina dal cielo, lanciata da un aereo come nella serie tv Narcos o nei film su Pablo Escobar. Che non fanno altro che narrare una cronaca degli anni '80, quando i narcotrafficanti portavano negli Stati Uniti la droga con velivoli-pirata. Ma questa volta la tecnica dei Narcos sudamericani sarebbe stata usata in Sardegna: un trafficante italiano avrebbe utilizzato un aereo per lanciare la droga sull'isola, ma gli è andata male: l'uomo è stato rintracciato dai carabinieri della compagnia di Oristano e arrestato, su ordinanza di custodia cautelare. Le indagini sono scattate diversi mesi fa, quando i militari dell'Arma hanno scoperto il modo - piuttosto singolare ma non certo originale - con cui il trafficante aveva fatto arrivare il carico di stupefacenti in Sardegna. Ma dove è atterrato? E quante volte sarebbe successo? Ulteriori dettagli sulla vicenda verranno illustrati a breve in conferenza stampa.

