Venerdì 3 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
Cronaca
CronacaStop a Clothoff dal Garante: privacy a rischio con l’app che spoglia le persone
3 ott 2025
REDAZIONE CRONACA
Stop a Clothoff dal Garante: privacy a rischio con l’app che spoglia le persone

Provvedimento d’urgenza e con effetto immediato nei confronti dell’applicazione che offre un servizio di AI che genera immagini che ritraggono persone vere in pose nude

Il Garante per la protezione dei dati personali dà uno stop a Clothoff (Ansa)

Roma, 3 ottobre 2025 – Stop a Clothoff, l'app che spoglia le persone. Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, in via d'urgenza e con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali degli utenti italiani nei confronti della società, con sede nelle Isole Vergini Britanniche, che gestisce l'applicazione.

"Clothoff offre un servizio di AI generativa che rende possibile – gratuitamente e a pagamento – la generazione di immagini di "deep nude", ovvero foto e video falsi che ritraggono persone reali in pose nude o sessualmente esplicite o, addirittura, pornografiche", spiega il garante nel provvedimento. E aggiunge: "L'applicazione consente a chiunque – inclusi i minorenni – di creare fotografie e realizzare video partendo da immagini, anche ritraenti minori, in assenza di qualsiasi accorgimento che permetta di verificare il consenso della persona ritratta e senza apporre alcuna segnalazione circa il carattere artificiale di foto e video".

Il blocco del Garante, che comunque ha avviato un'attività di indagine finalizzata a contrastare tutte le app di nudificazione, si è reso necessario a causa degli elevati rischi che tali servizi possono comportare per i diritti e le libertà fondamentali, con particolare riguardo alla tutela della dignità della persona, ai diritti di riservatezza e di protezione dati personali dei soggetti coinvolti in queste tipologie di trattamenti, specie se coinvolgono ragazzi minorenni.

Sono tanti i casi, finiti anche sulle pagine di cronaca nazionale, dai quali emerge come l'abuso di immagini in tal modo artefatte stia ormai generando un vero e proprio allarme sociale.

© Riproduzione riservata