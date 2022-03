Clooney pronto a rilevare la squadra inglese del Derby County Il manager è l’ex stella Rooney

Fallito il tentativo di acquistare il Malaga, squadra che milita nella serie B spagnola, come socio di un gruppo di cui faceva parte anche il collega Antonio Banderas, George Clooney ci riprova. L’attore americano con villa sul Lago di Como si sta appassionando sempre di più al calcio e ora fa sapere, intervistato dal ‘Sun’, di essere pronto a dare una mano, e magari a rilevare, il Derby County, squadra attualmente in Championship (la serie B d’Oltremanica) dove ha come manager Wayne Rooney, ma che in passato ha vinto due titoli inglesi e una Coppa d’Inghilterra. Ora il Derby è in amministrazione controllata. "So che ci sono stati dei problemi negli ultimi tempi – dice l’attore –, ma non c’è nulla che non possa essere risolto".