Clochard ucciso a coltellate senza motivo

Massacrato a coltellate per quattro minuti senza alcun motivo. È morto così il clochard Luca Tisi, 58 anni, nella notte tra venerdì e sabato, all’interno della galleria dell’ex cinema Capitol del capoluogo friulano. Il suo omicida, il 28enne Bruno Macchi, origini brasiliane, ieri ha confessato il delitto, ma non ha fornito alcun movente.

Il giovane ha consegnato però agli investigatori l’arma del delitto, un coltello seghettato da sub, con cui ha consumato il massacro. In una conferenza stampa in questura a Udine, alla presenza del procuratore Massimo Lia, gli inquirenti hanno parlato di un movente molto labile, per non dire quasi inesistente, nonostante il 28enne abbia agito con tanta brutalità.

Per la ricostruzione della dinamica e l’individuazione del responsabile fondamentali sono state le telecamere di videosorveglianza installate all’interno della galleria dove si è consumato l’omicidio.

Il procuratore Lia ha spiegato che all’accusa di omicidio saranno con ogni probabilità contestate anche le aggravanti dei futili motivi, della crudeltà e della minorata difesa.