Roma, 15 gennaio 2019 - Due clochard morti in due giorni. E' emergenza freddo a Roma per i senzatetto. A richiamare l'attenzione sul problema, la Croce Rossa: "Urgente trovare soluzioni a partire da quella che la nostra città si doti di altre strutture di ricovero permanenti", interviene la presidente della Cri di Roma, Debora Diodati.

Stamani un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto nel Parco della Resistenza: era riverso a terra nei pressi del suo giaciglio di fortuna, accanto a bottiglie di super alcolici. L'ipotesi più probabile è che sia deceduto a causa delle basse temperature. Episodio analogo ieri, quando il corpo di un clochard di circa 50 anni è stato rinvenuto in un giardinetto di piazza Irnerio. E' stato il proprietario di un'edicola vicina a dare l'allarme: il 118 non ha potuto che constatarne la morte. Anche in questo caso sarebbe stata fatale la notte passata al freddo.

Ma non sono gli unici casi. Nei giorni scorsi un uomo era stato trovato carbonizzato vicino al braciere utilizzato per scaldarsi nel suo rifugio di fortuna sul Tevere. Ancora prima, un'altra vittima sugli argini del fiume.

"In assenza di quelle soluzioni strutturali che sono necessarie e che continuiamo a sollecitare da tempo, in queste ore va affrontata quella che appare una vera e propria emergenza", è l'appello lanciato dalla Diodati. "La situazione che troviamo nelle strade, monitorata anche dai volontari della Croce Rossa che cercano di fare il possibile per portare aiuto è drammatica. O si prende atto che quella delle persone senza dimora è una situazione da risolvere e gli si dà priorità cercando le risorse e le soluzioni o rischiamo di fare, soprattutto quando fa freddo di notte una tragica conta delle vittime, nonostante gli sforzi fatti per affrontare l'emergenza freddo".

Il Pd si rivolge alla sindaca Virginia Raggi: "Che aspetta a trovare urgentemente una soluzione per i senzatetto? Bisogna mettere subito a disposizione più posti letto", tuona il dem Stefano Pedica. "È assurdo che in una città come Roma ci siano ancora 3 mila persone che non hanno neanche un alloggio di fortuna per la notte. Soprattutto in questi giorni, in cui il freddo si fa sentire di più bisogna fare il massimo per dare una sistemazione dignitosa a tutte quelle persone che dormono per strada. Ricordo per l'ennesima volta che le associazioni non hanno posti per accogliere tutti i clochard che dormono al gelo e il Campidoglio deve fare di più per aiutarle".