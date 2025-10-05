Cortei per Gaza, clima d’odio e striscioni pro Hamas: “Si inneggia al terrorismo”. L’ira del governo: indegno

Roma, 5 ottobre 2025 – Quella statua in piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini, finora era stata al centro di polemiche quasi solo perché, a detta di molti, anche se non soprattutto nel mondo cattolico, è “brutta”. Eppure ieri il monumento a Giovanni Paolo II – che ufficialmente si chiama “Conversazioni“ e pare una tenda o una campana – è diventato il nuovo parafulmine di un dibattito sempre più acceso su quello che il centrodestra di governo qualifica, fuori discussione, come “clima d’odio”, accusa che l’opposizione immancabilmente respinge al mittente.

Uno striscione che inneggia al 7 ottobre, il giorno dell'attacco di Hamas a Israele

Una scritta (“fascista di m...”), accompagnata da una falce e martello che certamente stride accanto al pontefice che dell’anticomunismo fece una delle sue cifre distintive. E da lì, per tutta la giornata, quasi a fare da contraltare alle immagini del corteo pro Gaza prima e degli scontri dopo, una valanga di dichiarazioni rabbiose dal centrodestra. “Atto indegno, dicono di scendere in piazza per la pace, ma poi oltraggiano la memoria di un uomo che della pace è stato un vero difensore e costruttore”, tuona la premier Giorgia Meloni.

Che d’altronde aveva già evocato un altro “costruttore di pace” per attaccare chi in questi giorni, e ancora ieri appunto, è sceso in piazza per la Palestina. I conti con i manifestanti e con la sinistra sono apertissimi, è evidente, e la presidente del Consiglio, ad Assisi per aprire le celebrazioni di San Francesco, usa toni affilati: “La pace, ci ricorda San Francesco, non si materializza quando si invoca, ma quando si costruisce con impegno e coraggio”, dice mettendo sul piatto il piano Trump per la cessazione del conflitto a Gaza. Tradotto: voi parlate di pace, noi la facciamo.

Ad aprire la giornata dello sdegno e delle accuse, persino prima di quella che poi chiamerà “profanazione della statua da parte di estremisti di sinistra”, era stato uno dei due vicepremier, Antonio Tajani. Fin dal mattino aveva parlato di “cattivi maestri in Parlamento”, assicurando però che la maggioranza “non si farà intimidire”. L’altro vicepremier, Matteo Salvini, sintetizza a favore di social: “Poveri imbecilli senza cervello”. Chi siano questi “cattivi maestri”, così come i seminatori d’odio paventati da Meloni dopo l’omicidio di Charlie Kirk negli Stati Uniti, tuttavia in realtà nessuno lo dice. Il verde Angelo Bonelli non ci sta e definisce “estremista” la premier, ribaltando le accuse: “I cattivi maestri – dice – sono i suoi cattivi ministri”.

Calembour a parte, di certo un clima di tensione c’è. Le vicende di Gaza e della Flotilla e le conseguenti mobilitazioni di popolo trasversali diventano però pretesto per contrapposizioni che trascendono anche la politica. Prima degli scontri che chiudono la giornata perlopiù pacifica della manifestazione romana per Gaza, e dopo la statua imbrattata di Wojtyla, a far esplodere la polemica più aspra è lo striscione apparso nel corteo: “7 ottobre giornata della resistenza palestinese”.

Inaccettabile a pochi giorni dal secondo anniversario degli attacchi di Hamas, con la sorte ancora incerta – anche per le scelte politiche del governo Netanyahu – di decine di ostaggi israeliani nella Striscia di Gaza. E infatti da destra si sono levate urla contro “le piazze che inneggiano al terrorismo”, contro slogan e parole d’ordine antisemite. Qualcuno ha avvistato anche bandiere di Hezbollah e simboli della stessa Hamas. Ma migliaia di persone pacificamente innalzavano al massimo bandiere palestinesi, per ricordare che le prime vittime del clima d’odio, quello vero, sono quelli che – siano i civili di Gaza o gli ostaggi israeliani – stanno ancora sotto le bombe.