Clima e turismo di massa Allarme dell’Unesco: "Inserire Venezia tra i patrimoni a rischio"

di Alessandrio Farruggia

Venezia – città dal 1987 patrimonio del’umanità dell’Unesco – potrebbe finire nell’elenco dei siti a rischio della stessa organizzazione, 52, nel quale ci sono località travolta da guerre come Bamyan in Afghanistan, Leptis Magna e Sabratha in Libia, Palmyra, Homs e Damasco in Siria. Un declassamento clamoroso.

Il World Heritage Centre dell’Unesco, che stila le proposte, ha raccomandato ieri di aggiungere Venezia nella lista dei siti del patrimonio mondiale ritenuti in pericolo, affermando che le autorità italiane devono fare di più per proteggerla.

Secondo il comitato che stila i pareri le misure assunte finora per lottare contro il deterioramento della situazione a Venezia sono "insufficienti" a causa, in particolare, del turismo di massa che invade la Serenissima e dei cambiamenti climatici" che determinano l’aumento "del livello del mare" e altri "fenomeni meteorologici estremi" che "minacciano l’integrità" del sito. Sempre secondo gli esperti del Centro del Patrimonio Mondiale, la risoluzione di questi problemi "annosi ma urgenti" viene "ostacolata dall’assenza di una visione strategica comune" nonché una "scarsa efficacia e coordinamento" tra le autorità locali e nazionali dell’Italia. Gli esperti raccomandano quindi l’iscrizione del capoluogo veneto nella black list, auspicando che "questa iscrizione susciterà un più forte impegno e una più vasta mobilitazione degli attori locali, nazionali e internazionali". La raccomandazione passa ora al vaglio, per l’eventuale adozione, del Comitato del Patrimonio Mondiale dell’Unesco che si riunirà a settembre a Riad.

Il Comune di Venezia è cauto, fa sapere che "leggerà con attenzione la proposta e si confronterà con il governo, che è lo Stato Parte con il quale l’Unesco si relaziona". Ma il governo che farà?

"La tutela di Venezia – dice a QN il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin – sta a cuore agli italiani più di tutti, e gli italiani più di tutti lavorano ogni giorno per difendere i delicatissimi equilibri della laguna, mirabile e fragile connubio di natura, storia e arte. Apprezziamo certamente l’attenzione dell’Unesco. E con l’Unesco, appreso il motivo delle preoccupazioni, avvieremo la necessaria interlocuzione al fine di rassicurare l’organismo ONU che ogni iniziativa per proteggere la nostra Venezia sarà messa in atto".

Se Pichetto Fratin è dialogante, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi è invece duro. "L’Unesco senza Venezia – ci dice – è come un ballo senza orchestra. Non fanno niente di utile, è solo un club di élite capace di fare prediche, ma senza Venezia l’agenzia Onu potrebbe anche chiudere. E allora invece di fare prediche o minacciare esclusioni contro Venezia, potrebbe trovare risorse e dare consigli pratici contribuendo alla tutela di Venezia. Invece, solo parole".

Persino più duro l’ex sindaco Pd, Massimo Cacciari. "L’Unesco – dice – è uno degli enti inutili più costosi sulla faccia della Terra. Sparano giudizi senza conoscere, sparano pareri a destra e a manca, di cui è bene disinteressarsi: sono una baracca di ‘mangiapane a tradimento’, non tirano fuori un soldo, non danno un finanziamento per interventi reali, sanno solo decretare. Come se Venezia avesse bisogno dell’Unesco per essere un bene dell’Umanità!".

"Si avverano le nostre fosche previsioni quando dicevamo che si sta segando il ramo sul quale stiamo seduti – osserva invece Sebastiano Venneri di Legambiente – Venezia è la punta di diamante del turismo delle città d’arte , se dovesse declassata sarebbe un evento epocale per l’intero Paese perché certificherebbe che l’Italia è capace solo di spendere una rendita enorme, ma non di gestirla governando e non subendo i flussi turistici e non operando per ridurre l’esposizione al rischio climatico. Il che sarebbe molto grave".