Click day, 240mila domande per 80mila posti

Oltre 238mila domande e soltanto alle dieci di mattina (saranno 240mila in serata), per un totale di 82.705 disponibilità. Come pronosticato alla vigilia, il click day di ieri per l’ingresso di lavoratori stranieri in Italia è andato in overbooking ad appena un’ora dalla sua apertura. "Il governo è attento al tema – ha rassicurato la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone –. Stiamo cercando di capire se dovremo nuovamente intervenire". A chiedere nuove quote è anche Coldiretti, che stima in 100 mila lavoratori la manodopera mancante nelle campagne. Critiche pure le associazioni di categoria di colf e badanti che denunciano l’esclusione.

Le quote di ingresso previste dal decreto flussi, infatti, riguardano in particolare i lavoratori agricoli, ma anche quelli dell’autotrasporto, dell’edilizia, del settore turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni e del navale. Tutte le richieste caricate sulla piattaforma telematica verranno ora istruite, poi si procederà con la revoca o con il nullaosta che consentirà ai lavoratori di ottenere il visto.

Inevitabile la polemica politica con il Pd che accusa il governo Meloni di navigare a vista "non avendo assoluta contezza della realtà". "Si adotti subito un decreto aggiuntivo – afferma Stefano Vaccari, Pd –. Giù la maschera, basta propaganda e più fatti concreti". Intanto ieri sono proseguiti senza sosta gli sbarchi sulle coste calabresi. Sono 650 gli occupanti del barcone arrivato nella notte tra domenica e lunedì . Un film replicato stanotte con lo sbarco di un natante con altri 536 migranti.