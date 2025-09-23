Addio a Claudia Cardinale, l’attrice italiana è morta a 87 anni

Parigi, 23 settembre 2025 – Si è spenta all'età di 87 anni Claudia Cardinale. L'attrice italiana - come riportano i media francesi - è deceduta a Nemours, vicino a Parigi, dove viveva da tempo. La notizia è stata confermata dal suo agente.

La sua morte è stata confermata dal suo agente, Laurent Savry, all'Afp.

Nata a Tunisi il 15 aprile 1938, Claudia Cardinale ha recitato con i più grandi registi, tra cui Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil e Sergio Leone. "Ci lascia l'eredita' di una donna libera e ispirata sia nel suo percorso di donna che di artista", ha dichiarato Savry.

La Cardinale è una delle attrici più celebri del cinema italiano: ha vinto tre David di Donatello e i tre Nastri d'argento, oltre al Leone d'oro alla carriera conferitole alla Mostra del cinema di Venezia nel 1993 e il David, anch'esso alla carriera, del 1997.

Tra i suoi film più celebri, accanto al protagonista Marcello Mastroianni, Il bell'Antonio di Mauro Bolognini, La ragazza con la valigia di Valrio Zurlini, 8 1/2 (1963) di Federico Fellini e soprattutto Il Gattopardo di Luchino Visconti, La ragazza di Bube (1963) di Luigi Comencini, La pelle (1981) di Liliana Cavani. È stata anche Paolina Bonaparte in Austerlitz, e Claretta Petacci in Claretta di Pasquale Squitieri. Viveva da tempo in Francia.