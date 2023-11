Classifica scuole superiori: ecco le migliori d’Italia secondo ‘Eduscopio 2023’

Roma, 22 novembre 2023 - E' online la nuova edizione 2023/24 di Eduscopio.it della Fondazione Agnelli, con i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.

Ed è ancora una volta il 'Nervi-Ferrari’ di Morbegno (Sondrio) il liceo scientifico delle scienze applicate - con l'informatica al posto del latino - ad essere indicato come la miglior scuola d'Italia dalla mappa interattiva delle scuole superiori italiane. Si tratta di una conferma del 'risultato’ incassato anche lo scorso anno dallo stesso liceo.

Il report, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di oltre un milione e 300 mila diplomati provenienti da 7850 scuole in tre successivi anni scolastici dal 2017 al 2020. Dalla ricerca emerge che i diplomati hanno avuto voti più alti alla maturità che in epoca Covid si è svolta solo in forma orale, e che tra i nuovi iscritti all'università è aumentata la percentuale di studenti che durante il primo anno non hanno dato nemmeno un esame.

A Napoli, il Convitto Vittorio Emanuele sbaraglia i due concorrenti rappresentati dai licei classici Sannazzaro e Umberto I.

A Milano il miglior liceo classico è il Giulio Casiraghi di Cinisello Balsamo, che supera il Berchet e il paritario Sacro Cuore, sceso al terzo posto.

A Roma, la palma di miglior liceo classico è attribuita al Visconti, mentre lo storico liceo Virgilio finisce fuori dalla top ten.

A Torino, scendono in classifica due dei licei più rinomati della città e salgono le quotazioni dei paritari. Secondo Eduscopio, al vertice c'è l'istituto Edoardo Agnelli dei Salesiani che ha 'spodestatò il liceo Galileo Ferraris sceso al terzo posto.

Il portale Eduscopio - nato nel 2014 e gratuito - si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media.

"Eduscopio è diventato in questi anni un riferimento per le famiglie e per le stesse scuole come dimostrano gli oltre 2,8 milioni di utenti unici che hanno a oggi visitato il portale, con 13,3 milioni di pagine consultate", spiega la Fondazione.

Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, ha analizzato i dati di circa 1.326.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20) in circa 7.850 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

Questi i migliori licei per Eduscopio 2023/24 a Roma, Milano, Napoli e Torino negli indirizzi Classico, Scientifico e Tecnico Economico.

LICEO CLASSICO - Roma: Ennio Quirino Visconti, Terenzio Mamiani, Vittorio Emanuele II; Milano: Giulio Casiraghi, Giovanni Berchet, Sacro Cuore; Napoli: Convitto Vittorio Emanuele II, Jacopo Sannazzaro, Umberto I; Torino: Camillo Benso di Cavour, Vincenzo Gioberti, Vittorio Alfieri.

LICEO SCIENTIFICO - Roma: Augusto Righi, Camillo Cavour, Giovanni Battista Morgagni; Milano: Alessandro Volta, Leonardo Da Vinci, Sacro Cuore; Napoli: Giuseppe Mercalli, Gian Battista Vico, Convitto Vittorio Emanuele II; Torino: Edoardo Agnelli, Altiero Spinelli, Galileo Ferraris.

TECNICO ECONOMICO - Roma: Livia Bottardi, Cristoforo Colombo, Lucio Lombardo Radice; Milano: Alessandro Manzoni, Nicola Moreschi, Maria Consolatrice; Napoli: Pagano-Bernini, Enrico De Nicola, Francesco Saverio Nitti; Torino: Vittorini (IS Curie-Vittorini), Bosso-Monti; Germano Sommeiller.

