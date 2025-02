Sanità, la classifica delle regioni secondo il Ministero. Ecco come funziona

Roma, 27 febbraio 2025 – Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana contro il governo. A infiammare il governatore, che pure è leghista e quindi rappresentante della maggioranza, è la classifica stilata dal ministero della Salute sulla qualità di cura nelle varie Regioni. Nel rapporto del Nuovo sistema di garanzia sui Lea (Livelli essenziali di assistenza) relativo al 2023, pubblicato ieri sul portale del Ministero, la Lombardia figura al sesto posto complessivo, settimo per quanto riguarda gli ospedali.

Ma di che classifica si tratta? Il Sistema di garanzia, introdotto nel 2000 e aggiornato nel 2020, valuta 88 indicatori relativi a tre macro-aree (prevenzione, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera) con cui viene misurata l’erogazione dei Lea. In sostanza viene ritenuto una cartina tornasole del livello di assistenza sanitaria fornita.

Al primo posto si piazza la Regione Veneto con un punteggio di 98/100 per la prevenzione, 96/100 per l’assistenza distrettuale e 94/100 per l’assistenza ospedaliera, al secondo la Toscana (95, 95, 96) e l’Emilia Romagna (97, 89, 92) a pari merito con il Veneto (98,83,97), quindi troviamo Piemonte (93,90,87) e Lombardia (95,76,86) ex aequo con l’Umbria.

Dai punteggi raccolti risulta una spaccatura geografica. I risultati migliori si registrano infatti al Centro-Nord, nonostante la Lombardia esca dalla 'top five’. Dall’altra parte , tra le ultime cinque Regioni ne troviamo ben quattro del Centro-Sud: Basilicata, Abruzzo , Sicilia, Valle d'Aosta e, fanalino di coda, la Calabria.

Ma a cosa serve effettivamente questa valutazione: non a stilare una graduatoria dei più virtuosi ma a individuare le Regioni in grado di garantire ai cittadini i Lea, ovvero i livelli essenziali di assistenza. Nel 2023 solo 13 sono state in grado di raggiungere la sufficienza (ovvero 60 punti su 100) in tutte le aree dell'assistenza sanitaria, evidenzia il rapporto del Ministero, mentre 8 sono insufficienti in almeno una delle tre macroaree di valutazione (quattro sono state bocciate in due aree – Valle d’Aosta, Abruzzo Calabria, Sicilia, e altrettante in una sola area – Bolzano, Liguria e Molise). “La garanzia di erogazione dei LEA si intende raggiunta, da parte di una regione o Provincia Autonoma, qualora a questa corrisponda, entro ciascun macro-livello, un punteggio ricompreso nel suddetto intervallo di garanzia dell’assistenza, in modo da non consentire la compensazione tra differenti macro-livelli”, precisa il Ministero. Rispetto all’anno precedente il servizio sanitario nazionale migliora sul fronte dell'assistenza ospedaliera, ma arranca sulla prevenzione e le cure territoriali.

Al governatore della regione Lombardia i punteggi del Ministero della Salute non vanno giù. “Sono cose assolutamente inaccettabili – tuona il presidente Fontana, motivato tra l’altro dai dati di un’altra classifica, quella di Newsweek sugli ospedali del mondo che premia l’offerta milanese –. I parametri indicati non hanno niente a che vedere con il funzionamento della sanità, sono cose cervellotiche. Sono tutte puttanate, se posso usare un termine giuridico”. Ma Fontana, in questo sistema, vede anche del marcio. Le modalità della graduatoria hanno “l’obiettivo di penalizzarci”. La Lombardia “sta sulle balle a tutte, proprio perché è la migliore”. A lui replica il capogruppo PD in consiglio regionale, Pierfrancesco Majorino: "Quel che c'è di inaccettabile non sono le classifiche del ministero, che tra l'altro arrivano dopo altre che avevano già sottolineato la caduta del servizio

sanitario lombardo rispetto a quello di altre regioni, ma, piuttosto l'immobilismo della giunta Fontana che ha fatto lievitare le liste d'attesa e indebolito la medicina territoriale, lasciati soli medici e infermieri, e impedito peraltro ai cittadini lombardi di potersi esprimere attraverso

un referendum".