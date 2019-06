Roma, 28 giugno 2019 - Tragedia a Civitavecchia, vicino a Roma. Un 30enne, con problemi psichiatrici, ha ucciso la madre 55enne con numerose coltellate al culime di una lite. Dopo l'omicidio, avvenuto a casa, il giovane ha chiamato la polizia.

L'uomo è stato arrestato dai poliziotti del commissariato di Civitavecchia. La vicenda risale al tardo pomeriggio di ieri. Il ragazzo, Valerio M., dopo aver ucciso la madre per futili motivi, ha chiamato il 113. Gli agenti lo hanno trovato nel giardino davanti l'abitazione, una villetta bifamiliare ubicata in zona periferica della cittadina portuale, seduto su un gradino a fumare una sigaretta. Con calma innaturale e senza opporre alcuna resistenza ha invitato gli agenti a guardare che cosa ci fosse in casa.

Nella taverna del piano seminterrato la polizia ha scoperto, in un lago di sangue, il corpo senza vita della madre, colpita in tutto il corpo da numerosi colpi di arma da taglio. Poco distante c'era un coltello da cucina di grosse dimensioni con la lama rotta in diversi tronconi.

Il giovane è stato arrestato e interrogato dal pm, Valerio M. Poi è stato portato nel carcere 'Passerini' di Civitavecchia.