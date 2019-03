Roma, 27 marzo 2019 - Matteo Salvini incontra Ramy, Adam e alcuni compagni al Viminale. E torna sul caso della cittadinanza commentando le parole dell'altro vicepremier, Di Maio, che aveva detto di aver convinto il leghista a concedere la cittadinanza al ragazzino-eroe del bus incendiato. "Accolgo i consigli di tutti, ma in questo caso mi sono convinto da solo, prendendomi il tempo necessario per dire sì a ragion veduta e non a capocchia", ha tenuto a precisare il ministro dell'Interno. Alla cerimonia erano presenti anche i carabinieri intervenuto a San Donato Milanese.

"Ho avuto la disgustosa sensazione che i ragazzini di Crema siano stati usati da qualcuno per fare battaglia politica", ha aggiunto Salvini. "Mi auguro che con oggi si chiuda un percorso di vita e mediatico per i ragazzini, per gli insegnanti, per i carabinieri. Conto che da oggi nessuno li usi più", ha spiegato.

Cittadinanza a Ramy, il padre lo scopre in diretta: "Contentissimi"

Ma sullo ius soli, ribadisce il vicepremier, il dibattito "non esiste, non si pone". "Per il 99% degli italiani la legge italiana sulla cittadinanza funziona".

Il ministro dell'Interno ha poi passeggiato nel centro di Roma con Ramy e Adam. "È una passeggiata riservata", si è limitato a dire Salvini ai cronisti che lo hanno avvicinato.