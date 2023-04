Città incredula Ieri chiuso l’istituto

L’Isc Giovanni Falcone ieri è rimasto chiuso. Niente lezioni. La comunità scolastica e il quartiere sono sotto choc per l’arresto della preside simbolo, Daniela Lo Verde. "Noi non c’entriamo niente", ribadiscono alcuni insegnanti. "Non ce l’aspettavamo", affermano altri. Disorientato il tessuto associativo: "Seguiamo con attenzione la vicenda nella consapevolezza che quanto accaduto è doloroso per il quartiere e la città, perché – spiegano le associazioni Bayty Baytik - L’Albero della Vita, Handala e Laboratorio Zen Insieme – questo episodio contribuisce a scalfire la fiducia nei confronti delle istituzioni"