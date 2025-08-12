A1 chiusa oggi, traffico in tilt: ecco quando riapre l'autostrada. Code per 15 chilometri tra Orvieto e Orte

Roma, 12 agosto 2025 – È ancora chiusa l’autostrada A1 nel tratto laziale dove ieri si è incendiata un'autocisterna che trasportava Gpl. L’incidente è avvenuto al km 525 sulla carreggiata in direzione Nord.

I vigili del fuoco hanno continuate a lavorare per tutta la notte: prima per spegnere le fiamme e poi per travasare il Gpl rimasto in un’altra cisterna. Stamattina il travaso del gas liquido continua, i pompieri stanno completando i lavori di messa in sicurezza del tratto di 40 km reso impraticabile del rogo.

Resta bloccato il traffico il tratto autostradale: tra Orte e Orvieto si è creata una di coda di almeno 15 km. Chiusi anche altri tratti, come la Diramazione di Roma Nord tra Fiano Romano e il bivio per la A1 Milano-Napoli verso la stessa A1. Ripercussioni a cascata nel tratto umbro dell’autostrada del Sole, traffico in tilt da Orvieto a Orte.

Traffico in tilt anche in Umbria

Sta avendo ripercussioni anche sul tratto umbro dell'autostrada del Sole la chiusura del tratto compreso tra Orte e il bivio con la diramazione Roma nord verso la capitale per consentire le operazioni di rimozione di un'autocisterna di gpl che si incendiata nel pomeriggio di lunedì. Una coda di 15 chilometri si è infatti formata tra Orvieto e Orte in direzione sud secondo quanto riferisce Autostrade per l'Italia.

Quando riapre l’autostrada: percorsi alternativi

Dovrebbero concludersi nella mattinata gli interventi per la rimozione del gpl dell'autocisterna andata in fiamme ieri sulla A1, provocando la chiusura di un tratto di 40 chilometri tra Orte e Roma. "Il termine delle operazioni di trasbordo del residuo ancora presente nel serbatoio è previsto in tarda mattinata" riferisce la polizia stradale di Orvieto.

La riapertura del tratto potrebbe essere disposta nelle prime ore del pomeriggio. Sono da prediligere – precisa la polizia stradale orvietana – percorsi alternativi per muoversi in direzione sud, restando la possibilità di rientrare in A1 dopo Fiano Romano. Regolare invece il traffico sulle altre principali strade dell'Umbria.

#Roma, proseguono operazioni dei #vigilidelfuoco in autostrada #A1, al km 525 dir. Nord, per il travaso del carico di GPL e messa in sicurezza della zona interessata ieri dall'#incendio di un'autocisterna. Resta interdetto al traffico il tratto autostradale [#12agosto 8:15] https://t.co/YzsLcQcOA6 pic.twitter.com/XOHfDgW361 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 12, 2025

Cosa è successo

L’incidente è accaduto ieri sulla Milano-Napoli. Un’autocisterna che trasportava Gpl si è incendiata a causa del surriscaldamento dei freni. Bloccato un tratto di 40 chilometri tra Orte e Roma. Concluse le operazioni di spegnimento si sta procedendo a smaltire il gpl.

Nella notte è stata completato il travaso in un'altra cisterna e ora i vigili del fuoco stanno facendo bruciare in maniera controllata il gas rimasto.