Processo a Ciro Grillo, la ragazza italo-norvegese scoppia a piangere in aula. Sospesa l’udienza

Tempio Pausania, 7 novembre 2023 – Tocca alla ragazza italo-norvegese parlare nell’aula del tribunale di Tempo Pausania, dove si tiene il processo contro Ciro Grillo e altri tre giovani imputati, accusati di stupro di gruppo. La 23enne, che ora vive all’estero, è la prima e principale accusatrice dei quattro. L’audizione in corso oggi è stata interrotta perché nel riferire i fatti la studentessa è scoppiata in lacrime. I singhiozzi le hanno reso difficile continuare a rispondere alla domande del procuratore Gregorio Capasso, così il presidente dell’aula ha sospeso l’udienza. La ragazza è arrivata in tribunale su un'auto con i vetri oscuri accompagnata dalla madre e dal suo avvocato, Giulia Bongiorno: è entrata da un ingresso laterale.

La giovane sarebbe apparsa molto provata nel ripercorrere quella notte tra il 6 e il 7 luglio del 2019, che lei e un’amica passarono nella villetta di proprietà dei Grillo, a Portocervo, dopo aver conosciuto Ciro e gli altri imputati, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria al Billionaire.

Secondo la ricostruzione fatta dalla procura sulla base delle testimonianze delle due studentesse (l’altra ha già deposto in aula) e sull’analisi dei cellulari, la teste sarebbe stata violentata a turno dai ragazzi, mentre l’amica dormiva. Per la difesa si è trattato invece di “rapporti consenzienti”.

Le difese degli imputati hanno chiesto di acquisire, le dichiarazioni che la ragazza ha già reso, senza rinunciare alla testimonianza in aula. "Le prime risalgono al giorno della denuncia – ha spiegato l’avvocata di Capitta, Antonella Cuccureddu – e sono un'infinità di domande. Stiamo parlando di circa 1.400 quesiti che le sono stati rivolti. Meno di un anno dopo, il pm le ha fatto ancora centinaia di domande: è normale credo che il ricordo in quel momento fosse più preciso dell'attuale. Tuttavia il principio fondamentale del dibattimento è quello dell'oralità e dell'immediatezza, cioè la prova si forma davanti al giudice, quello che conterà è quello che viene detto oggi”.

''Verso le sei del mattino - si legge in uno dei primi verbali che raccolgono la testimonianza di ‘Silvia’ (nome di fantasi) - mentre R. M. (l'amica, ndr) dormiva'', la giovane è ''stata costretta'' ad avere rapporti sessuali in camera da letto e nel box doccia del bagno, con uno dei ragazzi. ''Gli altri tre indagati hanno assistito senza partecipare''. Poi la giovane sarebbe stata costretta a bere mezza bottiglia di vodka. Secondo la ricostruzione dell’accusa, la “lucidità” della vittima era “enormemente compromessa”, quando è stata ''condotta nella camera matrimoniale dove gli indagati'' l'avrebbero forzata ad avere ''cinque o sei rapporti”. Quindi l’italo-norvegese avrebbe perso conoscenza fino alle 15”, a quel punto sarebbe tornata a Palau, dove trascorreva le vacanze.

Lo scorso 22 settembre nell’aula di Tempio Pausania era stata sentita l’amica. “Quando mi sono svegliata saranno state le 12.30/13, mi sono alzata e sono andata a cercare ‘Silvia’. Lei era nella prima stanza a destra, nel letto, completamente nuda. L'ho visto molto confusa e sconvolta e non mi è sembrato che fosse per via dell'alcol perché l'ho vista ubriaca in qualche occasione, ma mai in quello stato. Le ho chiesto più volte cosa fosse successo e lei alla fine mi ha detto ''mi hanno violentata''. Chi, le ho chiesto io. E lei: ''Tutti''. Parole che la teste aveva già messo a verbale quando fu sentita dagli inquirenti.

Secondo gli accusati le ragazze erano “lucide” quella notte. ‘Silvia’ consumò “sesso consenziente”. E per rafforzare la loro tesi hanno raccontato ai magistrati che dopo il primo rapporto, lei e il primo ragazzo, sarebbero andati insieme a comprare le sigarette, e al ritorno, nella villa del Pevero, a Porto Cervo, lei avrebbe avuto rapporti consenzienti con gli altri tre. Che nei giorni seguenti ci sarebbero stati scambi di messaggi con i ragazzi. Le difese puntano anche sul fatto che la denuncia sarebbe avvenuta solo successivamente ai fatti, quando la ragazza tornò a casa a Milano, e si fece visitare alla clinica Mangiagalli.