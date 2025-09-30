Omicidio Cinzia Pinna, indagata per favoreggiamento la compagna di Ragnedda: “Ripulito il sangue in casa”

Lui continua a dire di aver fatto tutto da solo. Ma intanto salgono a due gli indagati per favoreggiamento con l'accusa di aver aiutato Emanuele Ragnedda nei giorni successivi all'omicidio di Cinzia Pinna. Luca Franciosi, 26 anni, milanese residente a Olbia, era finito sotto la lente degli inquirenti in un primo momento per occultamento di cadavere. Ora nei suoi confronti cambia l'accusa. Con lui c'è una donna, una ristoratrice di San Pantaleo che si chiama Rosamaria Elvo e sarebbe la compagna di Ragnedda. Il coinvolgimento dei due sarebbe legato alla sparizione degli effetti personali della vittima e alle operazioni di pulizia della casa nella quale Ragnedda ha sparato al viso con la sua Glock alla vittima.

L'imprenditore Emanuele Ragnedda, accusato di omicidio

L'accusa alla compagna: la casa ripulita, il divano nuovo

Secondo l'accusa nelle ore e nei giorni successivi al delitto commesso all'interno del casolare di proprietà dell'imprenditore nella tenuta ConcaEntosa, tra Palau e Arzachena lei lo avrebbe aiutato ripulendo le tracce del delitto in casa e accompagnandolo nel tentativo di acquistare un nuovo divano per sostituire quello su cui era rimasta la macchia di sangue poi trovata dai Ris. I due sono stati visti insieme anche in un ristorante di Olbia pochi giorni dopo l'omicidio. Franciosi ed Elvo avrebbero aiutato Ragnedda a far sparire il telefonino e lo zainetto di Pinna. Gli investigatori stanno anche cercando di dare un significato alle telefonate tra la donna e il ragazzo, di professione giardiniere. All'attenzione dei carabinieri ci sono anche altre due donne frequentate dall'imprenditore del vino.

L'autopsia e il nuovo sopralluogo degli investigatori

“A questo punto, visto gli ulteriori sviluppi di oggi, abbiamo chiesto di essere sentiti dagli inquirenti”, ha detto all'Ansa Nicoletta Mani, l'avvocata che insieme al collega Maurizio Mani rappresenta il 26enne milanese Luca Franciosi. “Il capo di imputazione è in divenire. Ne siamo venuti a conoscenza stamane quando ci è stato notificato l'avviso del conferimento degli incarichi ai medici legali per l'autopsia”, ha concluso. L'esame autoptico è atteso per giovedì 2 ottobre a Sassari. Se ne occuperà il medico legale Salvatori Lorenzoni alla presenza dei consulenti delle parti coinvolte nell'inchiesta. Nei prossimi giorni, inoltre, è previsto un nuovo sopralluogo degli investigatori dell'Arma nella tenuta ConcaEntesa al quale il reo confesso ha chiesto di partecipare.

L'aggressione nella notte tra l'11 e il 12 settembre

Ragnedda intanto continua a collaborare con gli inquirenti e la sua presenza a questo nuovo sopralluogo potrebbe essere fondamentale per mettere insieme tutti gli elementi finora raccolti proprio grazie alle sue ammissioni. E per avere così una ricostruzione completa della notte tra l'11 e il 12 settembre scorsi in cui la giovane donna di Castelsardo è stata uccisa e dei giorni successivi al delitto.

Ragnedda: “Mi si è avventata contro con un coltello"

L'imprenditore del vino continua però a raccontare di essere stato aggredito da Pinna: “Mi si è avventata contro con un coltello preso dalla cucina. Mi ha tagliato la lingua e io le ho sparato”. Una ricostruzione che cerca di spiegare tutto con un eccesso di legittima difesa.

Il vino, la cocaina e il movente dell’omicidio: ipotesi aggressione sessuale respinta

Di certo c'è che quando Ragnedda l’ha incontrata per strada, la 33enne stava già male. Barcollava e urlava. Lui l’ha fatta salire in auto e le ha offerto vino e cocaina in casa sua. L'ipotesi investigativa è quella di un approccio sessuale che Cinzia ha rifiutato. Poi la colluttazione che si è conclusa con la morte della 33enne. Intanto nei giorni scorsi a Costa Serena i carabinieri hanno ritrovato un cuscino con un foro, tende e un tappeto da bagno pieni di sangue. Le analisi diranno se c'è un collegamento con l'omicidio.