Cinque attivisti italiani fermati in Turchia. Protestavano contro l’attacco in Siria

Cinque torinesi sono stati fermati dalle forze di polizia a Sanliurfa, in Turchia, dove si trovavano per partecipare a un evento organizzato dall’Ysp (partito della sinistra verde). È quanto si apprende da fonti legali piemontesi in contatto con personale sul posto. I cinque, ragazze e ragazzi di età compresa fra 22 e 27 anni, fanno parte di un gruppo di ‘internazionalisti’ composto anche da francesi e tedeschi. Secondo quanto comunicato, ieri erano previste delle conferenze stampa "per condannare la guerra di aggressione turca nel nord e nell’est della Siria". Nei video condivisi dai partecipanti all’iniziativa si vedono poliziotti turchi bloccare i manifestanti, poi picchiarli con i manganelli e trascinare via alcuni di loro.