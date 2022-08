Cinemadamare 2022: filmmakers da tutto il mondo "invadono" la città della torre

Pisa, 5 agosto 2022 - Oltre tre mesi di Campus per un viaggio in lungo e in largo per l’Italia di 7.500 km, con 220 Filmmaker da oltre 40 paesi, con tappe in 8 regioni dalla Lombardia alla Sicilia: sono i numeri della ventesima edizione di Cinemadamare, il più grande raduno internazionale di giovani cineasti, che dal 2003 si danno appuntamento in Italia per girare film lungo tutto lo Stivale in compagnia e con la collaborazione dei loro colleghi e coetanei italiani. Filmmakers, le tappe La più grande Manifestazione di Filmmakers al mondo, arrivata alla ventesima edizione, sbarca nuovamente nella città di Pisa, grazie al patrocinio proprio del comune toscano, dove - con 60 filmmaker provenienti da oltre 40 paesi di tutti i continenti - darà vita ad un immenso set a cielo aperto: dal 3 agosto al 9 agosto 2022. Dall’ 11 giugno al 16 settembre la Carovana di Cinemadamare, che è partita appunto l’11 giugno da Roma, si ferma ogni settimana, in una città diversa, da Milano a Pisa, da Como a Sepino in Molise, fino a Castellammare del Golfo in Sicilia e a Villanova Monteleone in Sardegna (un tour, insomma, in 8 regioni). I filmmaker italiani e stranieri, infatti, avranno una settimana di tempo per inventare e scrivere le loro storie, cercare le location e girare le scene, in modo da concludere le loro opere per l’ultima sera, martedì 9 Agosto, quando tutti i cortometraggi prodotti verranno immediatamente proiettati nel “Parco delle Concette”, in via delle Concette a Pisa, durante la Weekly Competition. La presentazione alla stampa e a tutti gli addetti ai lavori si è tenuta ieri giovedì 4 agosto 2022 ore 10 presso la Sala Baleari. “Ospitare nuovamente Cinemadamare è un qualcosa che ho voluto fortemente e con ancor più voglia degli scorsi anni” afferma Pierpaolo Magnani, Assessore alla Cultura del ...